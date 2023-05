"Auf Luthersocken in den Petersdom in Rom" Stand: 25.05.2023 13:15 Uhr Rom begeistert. Darum geht es ja an Pfingsten. Oliver Vorwald hat sich in der "ewigen Stadt" auf Spurensuche begeben, den Petersdom angeschaut und mit einer Kirchenführerin gesprochen, die aus Niedersachsen stammt.

von Pastor Oliver Vorwald

Rom, die ewige Stadt, für mich zum allerersten Mal. Die Orangen leuchten, der Frühling streicht über die Piazza. Fast 1.000 Kirchen gibt es hier. Ich will auf jeden Fall in den Petersdom, der zur Seele diese Stadt gehört und dessen Bau damals - vor 500 Jahren - mit die Reformation ausgelöst hat.

Ich habe mich mit Inga Müller verabredet. Sie ist Kirchenführerin, stammt aus Twistingen in Niedersachsen, lebt seit einem Jahr hier: "Ich habe Religionspädagogik studiert, davon ein Auslandssemester in Rom. Und habe damals schon die Stadt kennen und lieben gelernt. 2021 habe ich ein Auslandspraktikum im deutschsprachigen Pilgerzentrum gemacht - und bin dann nach drei Monaten umgezogen."

Pilgerzentrum in Rom ist Anlaufstelle für Gläubige

Das deutschsprachige Pilgerzentrum in Rom gibt es seit 1980. Die Mit-arbeitenden helfen bei den Romplänen. Und das ist echt hilfreich, wie ich selbst gemerkt habe. Anfangs zögere ich, ob ich als evangelischer Pastor diesen Service in Anspruch nehmen kann: "Bei uns wird nicht gefragt: Wo gehörst du hin? Bist du evangelisch, bist du katholisch? Jeder ist hier herzlich willkommen. Das ist im Pilgerzentrum so, das ist aber hier in Sankt Peter auch so. Den christlichen Ursprung, den haben wir natürlich gemeinsam. Es gibt ja mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns voneinander trennen. Und das muss auch in dieser Arbeit einfach deutlich werden. Also hier fragt keiner danach, wo du herkommst."

Petersdom - Größe, Weite und viele Kunstwerke

Es werden gut zwei Stunden im Petersdom, es hätten noch mehr werden können. Die Basilika zählt zu den größten Kirchen der Welt. Errichtet zwischen 1506 und 1626, zu einem guten Teil mit den viel kritisierten Ablassbriefen. Ich trage Luthersocken, die mir ein Freund geschenkt hat, und staune über die Weite, die Kunstwerke, die liturgischen Gesänge.

Aventin - Einer der sieben Hügel Roms

Der Lieblingsplatz von Inga Müller ist übrigens die Taufkapelle vis-à-vis zur berühmten Pieta von Michelangelo. Jesus im Jordan, ein Lichtstrahl berührt ihn, darin eine Taube für den Geist Gottes. Weit über dem Taufbecken gibt es eine kleine Öffnung in der Decke … durch diese Fenster komme das Licht, die Liebe Gottes, also symbolisch in Form von Licht, auf den Täufling herab. Das sei ihr Lieblingsort, erzählt Müller. "Und mein liebster Ort neben der Taufkapelle ist der Aventin-Hügel. Da gibt es einen duftenden Orangengarten. Das kann ich noch sehr empfehlen."

