Arche - Die Zeichen der Zeit erkennen und handeln Stand: 11.01.2024 16:20 Uhr Die Arche: immer wieder Stoff für Inspiration, Träume, Visionen. Zuletzt für den umstrittenen Elon Musk, Milliardär und Unternehmer. Die biblische Geschichte von der Sintflut ist die Vorlage für seine Idee einer Weltraum-Arche, der Space Arc.

von Pastor Oliver Vorwald

Elon Musk will Tausende von Raumschiffen bauen, um mit dem Leben von der Erde gen Mars zu fliehen. So hat er es vor einiger Zeit in den sozialen Medien beschrieben. Im Sintflut-Epos heißt der Konstrukteur der Arche: Noah. Er versteht die Zeichen der Zeit, hört auf Gottes Stimme.

Da sprach Gott zu Noah: […] Mache dir einen Kasten von Tannenholz: […] Dreihundert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen die Breite und dreißig Ellen die Höhe. […] Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. 1. Mose 6,13-19 i.A.

Mesopotamien - Das Niedersachsen des Orients

Kasten: Genau das bedeutet das Wort Arche, das sich vom Lateinischen acra ableitet. Die Geschichte von einer Sintflut, also einer globalen Flutkatastrophe in Urzeiten, kennen viele antike Kulturen. Eine der ältesten Versionen erzählt das Gilgamesh-Epos, rund 4.000 Jahre alt. Entstanden in Mesopotamien, dem Zweistromland. Zwei Flüsse münden ins Meer, es gibt Kanäle, Staudämme - sozusagen das Niedersachsen des Orients. Immer wieder ist es dort zu großen Überschwemmungen gekommen, archäologisch nachgewiesen. Im Gilgamesh-Epos heißt der Held Utanapišti, der einen "Super-Zoo-Dampfer" für alles Leben bauen soll.

Mann von Šuruppak! Reiß nieder das Haus und erbaue ein Schiff. […] Hol den Samen all dessen, das atmet, herauf in das Innere des Schiffs. [.] Genau gleich sollen sein seine Breite und Länge. Aus dem Gilgamesh-Epos, 18. Jahrhundert vor Christus

Arche - Leben in der Welt retten und bewahren

Die jahrtausendealten Geschichten von einer Arche verarbeiten regionale Unwetterkatastrophen, die es tatsächlich geben hat. Aber anders als bei der Vision von einer Space Arc, der Weltraum-Arche von Elon Musk, geht es nicht um eine Flucht von der Erde. Sondern, Leben hier in dieser Welt zu retten und zu bewahren. Die Sintflut-Epen sind also mehr als religiöses Kino. Sie erzählen von Menschen, die die Zeichen der Zeit erkennen und handeln.

