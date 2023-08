Alle Kinder sind eine Gabe Gottes Stand: 02.08.2023 08:00 Uhr Eine Petition, die sich gegen die Streichung des Elterngeldes für Wohlhabende richtet, erfährt mehr Unterstützung als eine andere, die sich für die Kindergrundsicherung einsetzt. Michael Ellendorff macht das ratlos.

von Pastor Michael Ellendorff

"Kinder sind eine Gabe Gottes", heißt es in der Bibel. Ich kenne keinen Menschen, der nicht sofort sagen würde: Das stimmt! Aus vollem Herzen und mit Ausrufezeichen! Das freut mich sehr. Nicht aus ideologischen oder volkswirtschaftlichen Gründen, sondern weil Kinder schlicht klasse sind. Eine Gabe Gottes eben.

Das hat natürlich unmittelbar Konsequenzen für uns Erwachsene. Wir haben Kinder respektvoll und freundlich zu behandeln und zu begleiten. Es ist Pflicht und Aufgabe aller erwachsenen Menschen, Kindern unter allen Umständen Verständnis und Unterstützung entgegenzubringen. Mit dieser Gabe Gottes sorgfältig umzugehen. Und das meint viel mehr als blumiges Reden.

Mehr als zwei Millionen Kinder in Deutschland von Armut bedroht

In der vergangenen Woche hat das Statistische Bundesamt veröffentlicht, dass 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von Armut bedroht sind. Und damit – das sei gleich dazu gesagt – von sozialer Ausgrenzung. Mich macht es ganz kirre, wie scheinbar gleichgültig es hingenommen wird, dass fast 15 Prozent der Kinder hierzulande einfach abgehängt werden. Darauf läuft es ja hinaus, wenn sie in Armut aufwachsen. Aber das wird irgendwie verdrängt?!

Nur ein Beispiel: Eine Petition, die sich gegen die geplante Streichung des Elterngeldes für Wohlhabende richtet, hat innerhalb von nur drei Wochen 600.000 Unterschriften bekommen. Eine andere, die sich für die Kindergrundsicherung einsetzt, hat in drei Monaten nur knapp 200.000 mal Unterstützung erfahren. Verstehe ich nicht, so etwas. Macht mich ratlos. Kinder sind doch eine Gabe Gottes. ALLE Kinder sind eine Gabe Gottes.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.08.2023 | 10:40 Uhr