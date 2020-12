Stand: 01.12.2020 09:58 Uhr Audios und Videos zur Aktion 2020

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" unterstützt in diesem Jahr Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Partner der Aktion sind die Kooperationen von Diakonie und Caritas.

Hier finden Sie eine Auswahl von Audios und Videos der vorgestellten Projekte im Rückblick. Weitere Informationen finden Sie auch unter Fragen und Antworten, hier können Sie jederzeit spenden!