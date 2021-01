ZAPP verstärkt Online und Social Media Angebot Stand: 12.01.2021 10:30 Uhr ZAPP baut sein Online und Social Media Angebot aus: Ab Januar sind wir mit Berichten und Reportagen aus der Welt der Medien verstärkt auf NDR.de, in der ARD Mediathek, auf dem eigenen YouTube Kanal und verschiedenen sozialen Netzwerken präsent.

"Die digitalen Ausspielwege bieten die Chance, Medienthemen noch tiefgreifender und vielfältiger aufzuarbeiten. Da die Beiträge zeitunabhängig verfügbar sind, werden wir mehr Menschen erreichen. Wir freuen uns auf den Austausch mit ihnen, denn ZAPP möchte sich stärker an den Debatten in den sozialen Netzwerken beteiligen als kritischer, verlässlicher und glaubwürdiger Beobachter", sagt Redaktionsleiterin Annette Leiterer.

Der Chefredakteur des NDR Fernsehen Andreas Cichowicz findet die Entwicklung wichtig: "Die Redaktion ZAPP geht verstärkt dahin, wo die Menschen heute zuverlässige Information erwarten - ins Netz und in die Sozialen Medien. Das ist der beste, weil zeitgemäße Weg für diese wichtige Stimme in der deutschen Medienlandschaft. Gerade in dieser Zeit, in der immer häufiger hinterfragt wird, was Medien transportieren. ZAPP schaut weiter kritisch hinter die Kulissen, auch in der ARD und selbst im NDR."

Wöchentlich neue Reportagen

Ab 13. Januar startet ZAPP mit wöchentlich neuen Reportagen und aktuellen Berichten auf NDR.de und YouTube. Das Angebot startet mit "Fixer im Krieg": Noraryr, ein junger Armenier, begleitet ausländische TV-Teams im umkämpften Gebiet zwischen Aserbaidschan und Armenien. Er lotst Journalistinnen und Journalisten durch die Fronten, ermöglicht ihnen ihre Arbeit und bleibt selbst unsichtbar. Danach folgt "Das Handy als Waffe". Der Film zeigt, wie Menschen mit wenigen Handyklicks öffentlich vorgeführt werden können. Jeder kann Opfer am sogenannten digitalen Pranger werden - und ebenso leichtfertig zum Täter oder zur Täterin.

Ausgewählte Netzbeiträge sind auch im ZAPP Magazin zu sehen, das an jedem dritten Mittwoch im Monat ab 23.20 Uhr im NDR Fernsehen läuft. Durch die Sendung führt Kathrin Drehkopf in Zukunft als das Gesicht der Sendung. Mit ihr geht ZAPP 2021 auch auf Instagram, um dort ein jüngeres Publikum mit Medienthemen anzusprechen.

Johannes Jolmes bleibt ZAPP als Reporter und Presenter in ZAPP-Reportagen treu und wird auch weiterhin das Mediengeschehen kommentieren. Constantin Schreiber konzentriert sich künftig auf sein Engagement bei ARD-aktuell.

ZAPP ist seit 2001 die Fachredaktion für Medienfragen im NDR. Sie berichtet über Entwicklungen, Politik- und Machtfragen in Verlagen, im Rundfunk und über Mediendebatten in der Gesellschaft.

Dieses Thema im Programm: ZAPP | 20.01.2021 | 23:20 Uhr