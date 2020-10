Praktikum im NDR

Aufgrund aktuell geltender Vorschriften zur Eindämmung der Coronavirus-Erkrankung

(Covid-19), können derzeit keine Praktikant*innen auf dem NDR-Gelände empfangen werden. Der NDR musste deshalb leider die Vergabe von Praktika bis auf Weiteres komplett einstellen.

Der Zeitpunkt, ab wann erneut Praktika durchgeführt werden können, ist noch nicht absehbar. Alles hängt vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Wir wissen wie schwer es ist, in dieser Zeit einen Praktikumsplatz zu finden und bedauern diese Maßnahme sehr, halten sie aber dennoch für unumgänglich.

Sobald ersichtlich ist, ab wann der Praktikumsbetrieb im NDR wieder seinen normalen Lauf nehmen kann, werden wir Sie darüber an dieser Stelle informieren.

Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und verbleiben

mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit und freundlichen Grüßen

Ihr

Norddeutscher Rundfunk, Referat Ausbildung/Weiterentwicklung Ausbildungsberufe

Einmal dem Moderator der N-JOY Morning-Show über die Schulter schauen, in der Studiowerkstatt beobachten, wie eine neue Fernsehkulisse entsteht oder den Sportreporter*innen im Stadion des HSV zum Bundesligaduell begleiten. Beim NDR ist vieles möglich - Schüler*innen und Studierende können während eines Praktikums hinter die Kulissen von Norddeutschlands größtem Medienunternehmen schauen und Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewinnen: in den Hörfunk- und Fernsehredaktionen, in der Produktionstechnik oder den Werkstätten. Der NDR beschäftigt im Norden mehr als 3.300 feste Mitarbeiter*innen, die an den vier NDR Standorten Hannover, Hamburg, Kiel und Schwerin tätig sind. Er ist eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und trägt mit seinen Programmen zur freien Meinungsbildung bei.

Gegründet wurde der NDR 1955 von den Ländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, 1992 kam Mecklenburg-Vorpommern als viertes Staatsvertragsland hinzu.

Eine Bewerbung für ein Praktikum ist nur online über diese Website möglich. Wer sich rechtzeitig bewirbt, hat bessere Chancen auf einen Praktikumsplatz, denn der Vorlauf für ein Schülerpraktikum beispielsweise beträgt zurzeit mehr als ein Jahr. Leider können nicht alle Bewerbungen berücksichtigt werden. Ein Praktikum in einem NDR Auslandsstudio ist nicht möglich.