Stand: 09.09.2020 15:00 Uhr

ZAPP Spezial - Streitkultur zwischen den Extremen von Annette Leiterer, Juliane Puttfarcken

"Ich versuche natürlich nicht, mich selbst zu zensieren, aber die Angst schreibt schon mit." So offen schildert Hannah Lühmann, stellvertretende Ressortleiterin bei der "Welt", gegenüber ZAPP ihre Sorge vor neuen Missverständnissen in den Sozialen Medien. Sie war in der Vergangenheit bereits mehreren Angriffen ausgesetzt, sah sich in die rechte Ecke gestellt.

Hass und Stigmatisierung ereilen Menschen egal welcher Positionierung - und immer häufiger auch aus dem eigenen politischen Umfeld. Davon berichtet Sieglinde Geisel, Deutschlandfunk, in ZAPP: "Ich glaube, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die schärfste Kritik schon wieder von links kommt gegen die Linksliberalen selbst. Das hat einfach mit dieser unsäglichen Überhitzung zu tun." Woher kommen die Überhitzung und die Feindseligkeit jeder abweichenden Meinung gegenüber? Dieser Frage geht ZAPP nach.

Lagerbildung in den sozialen Netzwerken

Der Philosoph und Autor Philipp Hübl beschreibt, wie sehr der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit und "Stammesdenken" bei uns Menschen Lagerbildung befördert und welchen Anteil an dieser Entwicklung soziale Plattformen, wie Facebook und Twitter, haben. Das jeweils andere Lager würde überschätzt, meint Hübl: "Und wenn man das schon glaubt, dass der andere böse ist, dann fangen diese ganzen Mechanismen an, dass man den Kontext weglässt, nicht mehr wohlwollend ist in der Interpretation. Dann wird es hitzig."

Wie reagieren die sozialen Plattformen?

Um die Verantwortung der sozialen Plattformen geht es mit Markus Beckedahl von "netzpolitik.org", der u.a. nachzeichnet, wie die Plattformbetreiber damit vergangenen Jahren umgegangen sind. Politikerinnen und Politiker fordern schon lange mehr Verantwortung von Facebook und Twitter. Inzwischen blendet Twitter z.B. einzelne Kurznachrichten von Donald Trump aus wegen Gewaltverherrlichung. Aber in den USA steht ein neuer Plattformbetreiber, der nicht löscht, längst bereit. Für Beckedahl stehen die Betreiber vor einer wesentlichen Frage: "Möchte man in die Geschichte eingehen als die Plattform, die quasi einer alternativen Realität, einer Welt voller Hass irgendwie den Weg bereitet hat oder möchte man als Plattform nachhaltig existieren, wo auch der Rest der Gesellschaft, die in der normalen Realität leben, sich wohlfühlen?"

Was ist die Lösung für Hass im Netz?

Da bisher Plattformbetreiber das Problem von Hass und Hetze im Netz nicht lösen können, rückt eine andere Instanz in den Blick: Die Justiz. Juristen wie Matthias Jahn, Professor für Strafrecht an der Universität Frankfurt, bestätigen hier ein Umdenken: "Der Staat läuft Gefahr, sich lächerlich zu machen, weil die Äußernden merken, dass sie sozusagen gefahrlos einfach einmal im Netz oder im öffentlichen Raum Angriffe starten können, ohne Gefahr zu laufen, tatsächlich mit Strafe belegt zu werden."

