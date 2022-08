ZAPP Spezial: Der Fall Schlesinger und die Folgen

Die Vorwürfe gegen Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und ihren Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf haben die ARD erschüttert. Wie konnte es dazu kommen, dass fragwürdige Beraterverträge, dienstlich abgerechnete Abendessen in der Privatwohnung und eine luxuriöse Büro-Ausstattung offenbar weder im RBB selbst noch in den Aufsichtsgremien auffielen? ZAPP berichtet in einer Sondersendung über den Fall Schlesinger und seine schmerzhafte Aufarbeitung.