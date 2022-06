Gläserne User: Wie du mit Likes deinen Job riskierst

Es ist nur ein Klick, aber die Folgen können verheerend sein: Wer einen Beitrag oder ein Bild bei Facebook, Instagram oder Twitter liked, kann dadurch sogar seinen Job verlieren. Unbeabsichtigt geben wir im Internet mehr von uns preis, als uns lieb und vor allem bewusst ist. Unternehmen machen das für sich zunutze. Sie erstellen Persönlichkeitsprofile anhand des Like-Verhaltens. So sprechen sie gezielt die Gruppen an, die für sie relevant sind. Und sogar potenzielle neue Mitarbeiter. ZAPP Reporterin Caroline Schmidt hat mit Menschen gesprochen, die in die Datenwelt der Social-Media-Konzerne eingetaucht sind. Sie erzählen über Funktionsweise und Möglichkeiten, aber auch Risiken. Und über die Gefahr, was ein mehrere Jahre alter Post auslösen kann.