"Ausländer raus": Wie ein Nazi-Meme zum Sommerhit wurde

"Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" - Die Neonazi-Parole, gesungen zur Melodie von Gigi D'Agostinos "L'amour toujours", ist durch das sogenannte Sylt-Video in die Schlagzeilen geraten. Seitdem hört man die ausländerfeindlichen Zeilen überall in Deutschland: auf Volksfesten, auf Partys oder zuletzt während der Fußball-EM - ein bizarrer Sommerhit. Dabei ist dieses Mashup viel älter, als die meisten wissen. Wie konnte es soweit kommen, dass dieser alte Nazi-Witz zum wohl erfolgreichsten rechten Meme wurde, das es in Deutschland jemals gab? Nils Altland, Fritz Lüders und Fabienne Kratzer haben sich auf die Suche gemacht.