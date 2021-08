Sendedatum: 23.08.2021 21:00 Uhr Treckerrennen auf dem Nürburgring | 23.08.2021 um 21:00 Uhr im SWR Fernsehen

Sven Tietzers und Brunhildes Reise in den Südwesten beginnt an der schönen Mosel. Hier treffen sie in idyllischer Landschaft auf den Treckerjournalisten Dirk Köster. Sven lernt von ihm nicht nur viel über die Moselland-Region, sondern er weiht Sven auch in seine schönsten Treckergeschichten ein. Dabei trifft er nicht nur den Renntrecker von Erwin Thönnes, der 1990 mit 130km/h über den Nürburgring gedonnert ist, sondern darf sich auch selbst beweisen: Mit 20 historischen Traktoren geht’s auf die Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings, wo sich die 22-PS-starke Brunhilde in einem erbitterten Rennen beweisen muss.

Nach diesem nervenaufreibenden Rennen begibt sich Sven in ruhigere Gefilde. Im Hohenlohekreis hat Stefan Bender einen ganz besonderen Trecker – einen ganz besonders leisen. Sein selbst gebauter Elektrotrecker hat allerdings ordentlich Power unter der Haube.

Zurück an der Mosel ruft der Weinberg. Mit der Winzerfamilie Burg und ihrem selbstzusammengeschraubten Treckerunikat geht es zwischen die Reben. Denn um hier zu bestehen, braucht es einen echten „Weinbergtrecker“. Bevor Sven und Brunhilde sich aber zu sehr an den leckeren Riesling gewöhnen, fahren sie weiter quer durch die Eifel nach Biersdorf am See. Hier stiftet Sven zusammen mit dem Landwirt Leo Lausberg und dessen Tornado Verwirrung. Denn Sven darf beim Anlegen des spektakulären Knöterich-Labyrinth helfen. Werden Sven und sein Team in den Weiten des Irrgartens wieder zueinander finden?

Treckerfahrer dürfen das! Ab dem 23.08.2021 um 21 Uhr im SWR Fernsehen.



23.08.2021 | 21:00 - 21:45 Uhr: Treckerrennen auf dem Nürburgring

30.08.2021 | 21:00 - 21:45 Uhr: Trecker Brunhilde bei der Brandbekämpfung

06.09.2021 | 21:00 - 21:45 Uhr: Mit dem Trecker unter Tage

13.09.2021 | 21:00 - 21:45 Uhr: Länderspiel im Treckerpolo

20.09.2021 | 21:00 - 21:45 Uhr: Sven und Brunhilde auf geheimer Liebesmission

