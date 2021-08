Dorfgeschichte: Wisch Stand: 23.08.2021 18:29 Uhr Den Ortsnamen Wisch gibt es zweimal in Schleswig-Holstein - gelost wurde die kleine Gemeinde in Nordfriesland. Hier leben etwas mehr als 100 Menschen.

von Karin Lorenzen

Wisch ist ein sogenanntes Streudorf. "Das ist toll", erzählt Anwohnerin Meike Paulsen, "man hat Nachbarn, aber rückt sich nicht so doll auf die Pelle". Ihr Mann hat vor 25 Jahren im Ort eine Tischlerei gegründet. Als der Betrieb zu groß wurde, verlegten sie den Sitz der Firma in ein Gewerbegebiet ins nahe gelegene Husum. Ihr Wohnsitz aber blieb in Wisch: "Weil es hier so schön ist", schwärmt die Unternehmerin.

Das Tierdorf Wisch

Der Ort ist unübersehbar voller Tiere. Überall Pferde, Kühe und Hunde. Und auf dem Hof von Anke Hansen auch Husumer Sattelschweine, schwedische Blumenhühner und Ochsen-Kälber aus Angeln. Die Landwirtin züchtet alte Rassen. Ihr Geld verdienen sie und ihr Mann aber mit ihren Haushühnern, die in Zirkuswagen leben und deren Eier und Fleisch sie verkaufen.

Das Glücksdorf Wisch

Am Rand des Ortes ist der Stall von Marlon Boller, der hier drei Pferde hält. Seine Tierliebe begann 2015, als er ein altes Pony in Pflege nahm. Seitdem kann er sich sein Leben "ohne" nicht mehr vorstellen. Und ohne Wisch eigentlich auch nicht - es sei, sagt er, einfach ein guter Ort, um glücklich zu sein.

