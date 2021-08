Dorfgeschichte: Luschendorf Stand: 16.08.2021 18:29 Uhr Nah an der Ostsee gelegen: Luschendorf im Kreis Ostholstein. Fluch und Segen liegen dicht beieinander, denn durch die geplante Fehmarnbeltquerung könnte es bald unruhig werden im Dorf.

von Verena Sens

Luschendorf liegt nur zwei Kilometer von der Ostsee entfernt, aber auch sehr dicht an der Autobahn A1 - quasi direkt hinter dem Ortsschild wird es laut. Jeder muss durch den Ort durch, wenn es zum Strand und zur Autobahn gehen soll. Dadurch ist in Luschendorf trotz der dörflichen Lage viel los. Und jetzt kommen auch noch die Hinterlandanbindung für die Fehmarnbeltquerung und eine Hochspannungsleitung dazu. Schön ist das nicht, sagen die Luschendorfer Einwohnerinnen und Einwohner.

Und trotzdem: Wegziehen kommt für die meisten der 420 Einwohnerinnen und Einwohner Luschendorfs nicht in Frage. Man kennt sich und tüftelt gern an neuen Ideen - auch gemeinsam. So haben die Luschendorfer beispielsweise ein extrem wassersparendes Hochdruck-Löschgerät erfunden. Damit kann man schnell Brände löschen, sogar brennende Autos, sagen die Entwickler. Die Erfindung ist mittlerweile verkauft und kommt auf der ganzen Welt zur Anwendung.

Altes Handwerk aus Norddeutschland

Eine weitere Besonderheit im Dorf: die Strandkörbe von Familie Harnack - alle handgeflochten und mit den verschiedensten Stoffen bezogen. Früher hat man mit Reet geflochten - heute flechten sie mit Kunststoff. Und so schafft es norddeutsches Handwerk aus Luschendorf sogar bis in die Schweiz, denn auch dorthin haben die Harnacks bereits ihre Strandkörbe verkauft.

