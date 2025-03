Die Pfefferkörner | Staffel 21 - Folge 268: Dicker als Wasser Stand: 29.01.2025 16:54 Uhr Der 16-jährige Milo versucht, mit Arnes Hilfe auf Abstand zu seiner kriminellen Familie zu gehen, als der Betreuer der Wohngruppe plötzlich selbst des Diebstahls verdächtigt wird.

Kofi und Piets Wohngruppe hat einen neuen Mitbewohner, Milo Kaya. Der Sechzehnjährige versucht gerade, mit Arnes Hilfe aus seinem kriminellen Familienclan auszusteigen. Doch der wird plötzlich verdächtigt, wertvolles Profiwerkzeug gestohlen zu haben: in seinem Kofferraum wird das Diebesgut inklusive seiner Fingerabdrücke sichergestellt.

Milo ist so enttäuscht von ihm, dass er die Wohngruppe Hals über Kopf verlässt. Die Pfefferkörner dagegen glauben fest an Arnes Unschuld und ermitteln auf eigene Faust in alten Freundeskreisen und schließlich in einem Kinderspieleparadies.

Darsteller

Josefine Maxima (Taara Moreau)

Tibet Held (Jules Moreau)

Ida Carlo (Malin)

Mathieu Noël (Kofi)

Noah Lusander (Piet)

Sonja Hurani (Fariba Ahmadi-Moreau)

Pascal Houdus (Pascal Moreau)

Matthieu Svetchine (Arne)

Lukian Rusani (Miro Kaya)

Albert Lichtenstern (Nico)

Karim Cherif (Derik Kaya)

Hannah Meyer Cosack (Silvia Rüther)

Martin Geisen (Lüders Meeske)

Jannika Jira (Kommissarin Köhler)

Buch: Jörg Reiter

Regie: Hannah-Lisa Paul

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 12.04.2025 | 08:55 Uhr