Die Pfefferkörner | Staffel 20 - Folge 253: Fakt oder Fake Erst wird Moritz für seine Zivilcourage gefeiert, doch schon bald machen Fake-Videos die Runde, die ihn als Betrüger, Rassisten und Lügner darstellen.

Moritz hilft geistesgegenwärtig und mit viel Zivilcourage einem Obdachlosen, der von zwei jungen Männern verprügelt wird. In der Schule wird der daraufhin als Held gefeiert.

Doch als plötzlich ein Video auftaucht, das ihn selbstverliebt an der Seite eines fremden Mädchens zeigt, wirkt er gar nicht mehr so heldenhaft, und Leo fühlt sich betrogen. Kurz darauf machen zwei weitere Videos die Runde, in denen Moritz sich rassistisch äußert und einen wehrlosen Jungen verprügelt.

Zeigen die Videos wirklich Moritz?

Dass ihm sowohl seine Freunde als auch seine Familie so etwas zutrauen, macht Moritz nicht nur traurig, sondern fassungslos.Ohne Vorwarnung haut er ab nach München zu seiner Mutter. Die anderen Pfefferkörner ermitteln auf Hochtouren im Fall der Fake-Videos weiter – damit Moritz entlastet werden kann und dann hoffentlich zurück nach Hamburg kommt.

Darsteller

Sophia Grande (Jasina)

Mads Albatros (Hakim)

Jan Friedrichsen (Moritz)

Melody Rose (Amy)

Charlotte Farhadi (Leo)

Luna Wolf (Finja Fame)

Emma Forchel (Svenja)

Erik Päsler (Jan)

Ole Grudda (Georgi)

Aleksan Cetinkaya (Pit)

Levin du Hamél (Tarek)

Luca Ellas Henningsen (Philip)

Buch: Julia Thürnagel

Regie: Lydia Bruna