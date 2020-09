Stand: 20.07.2020 05:00 Uhr

DZIF - Deutsches Zentrum für Infektionsforschung

Name des Impfstoffs: ?

Art: Vektor-Impfstoff

Webseite: DZIF

Redaktioneller Hinweis Viele Forschungseinrichtungen und Firmen weltweit suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Allerdings ist es teils schwierig, unabhängige Informationen zu den Projekten zu erhalten. Manche Teams haben bereits Daten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, die andere Experten beurteilen können. Zu anderen Impfstoff-Kandidaten ist wenig bekannt, manches nur aus Pressemitteilungen der beteiligten Unternehmen. Eine Prüfung der Daten und Methoden ist dann kaum möglich.

Wissenschaftler*innen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) arbeiten an drei Standorten an einem möglichen Impfstoff gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2: in München, Marburg und Hamburg. Ihr Ziel ist es, im Herbst mit den ersten klinischen Versuchen am Menschen zu beginnen. Diese Phase-1-Studie wird von der Infektiologin Marylyn Addo am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf geleitet. Hergestellt wird der Impfstoff von der Firma IDT Biologika in Dessau.

Die Forscher*innen des DZIF haben in den vergangenen Jahren unter anderem an Impfstoffen gegen ein anderes Coronavirus, das MERS-Virus, sowie gegen das Ebolavirus gearbeitet.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 der klinischen Studien sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.

