Curevac

Name des Impfstoffs: CVnCoV

Art: Genbasierter Impfstoff (mRNA)

Redaktioneller Hinweis Viele Forschungseinrichtungen und Firmen weltweit suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Allerdings ist es teils schwierig, unabhängige Informationen zu den Projekten zu erhalten. Manche Teams haben bereits Daten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, die andere Experten beurteilen können. Zu anderen Impfstoff-Kandidaten ist wenig bekannt, manches nur aus Pressemitteilungen der beteiligten Unternehmen. Eine Prüfung der Daten und Methoden ist dann kaum möglich.

Die deutsche Firma Curevac hat nach eigenen Angaben bereits im Januar an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus begonnen. Derzeit bereitet das Unternehmen die Phase-II-Studie vor. Sie wurde Mitte August im internationalen Studienregister eingetragen. Etwa 700 Probanden sollen demnach daran teilnehmen. Die Phase-1-Studie hatte wurde zuvor an Kliniken in Tübingen, München, Hannover und im belgischen Ghent durchgeführt - mit insgesamt 168 Probanden.

Im Juni hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärt, dass der Bund Teile des Unternehmens kaufe. Die Förderbank KfW übernehme für 300 Millionen Euro knapp ein Viertel der Anteile. Im März hatte die Firma bereits eine Zusage der EU über Kredite von bis zu 80 Millionen Euro erhalten.

Mitte Juli ist zudem das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) bei Curevac eingestiegen. Die Briten haben für etwa 150 Millionen Euro knapp 10 Prozent der Anteile an dem Unternehmen gekauft.

Die Impfstoffe werden zunächst in einer eigenen Anlage in Tübingen hergestellt. Anfang Juli kündigte der Autokonzern Tesla an, mit Curevac zusammenzuarbeiten. Sie wollen offenbar Minifabriken bauen, in denen der Impfstoff produziert werden kann.

Curevac wurde im Jahr 2000 von Wissenschaftlern der Universität Tübingen gegründet. Sie forschen an Arzneimitteln und Impfstoffen auf Basis bestimmter Erbgut-Moleküle, den sogenannten mRNA ("Boten-RNA"). Nach eigenen Angaben arbeiten sie seit 2017 auch an einem Mittel gegen ein anderes Coronavirus, das MERS-Virus.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 der klinischen Studien sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.