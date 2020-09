Stand: 21.07.2020 12:09 Uhr

Cansino / Pekinger Institut für Biotechnologie

Name des Impfstoffs: Ad5-nCoV

Art: Vektor-Impfstoff

Webseite: Cansino

Redaktioneller Hinweis Viele Forschungseinrichtungen und Firmen weltweit suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Allerdings ist es teils schwierig, unabhängige Informationen zu den Projekten zu erhalten. Manche Teams haben bereits Daten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, die andere Experten beurteilen können. Zu anderen Impfstoff-Kandidaten ist wenig bekannt, manches nur aus Pressemitteilungen der beteiligten Unternehmen. Eine Prüfung der Daten und Methoden ist dann kaum möglich.

Das chinesische Unternehmen Cansino Biologics arbeitet zusammen mit dem Pekinger Institut für Biotechnologie an einem Impfstoff. Das Institut gehört zum chinesischen Militär. Nach Angaben des Unternehmens haben sie im Januar begonnen, den Impfstoff zu entwickeln.

Im März erhielten sie die Genehmigung für den Beginn klinischer Tests in China. Ergebnisse der Phase-1-Studie wurden im Mai in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Demnach waren dies die weltweit ersten Resultate eines klinischen Tests eines Impfstoff-Kandidaten gegen das Coronavirus. 108 Probanden erhielten in Wuhan den Wirkstoff in drei unterschiedlichen Dosierungen. Die Wissenschaftler*innen beobachteten bei keinem eine schwerwiegende Nebenwirkung und bei fast allen Probanden entwickelten sich Antikörper.

Eine Phase-2-Studie hat im April bekommen. Der Impfstoff sollte da an 500 Teilnehmer*innen in Wuhan getestet werden. Ergebnisse aus dieser Studie wurden am 20.7. in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht. Die Forscher zeigten sich vorsichtig optimistisch, da ihr Impfstoff bei den Probanden zu einer erhofften Reaktion des Immunsystem geführt hat und sich keine schweren Nebenwirkungen gezeigt haben.

Am 29.6. hat CanSino mitgeteilt, dass die chinesische zentrale Militärkommission auf Basis der beiden Studien eine Zulassung für den Einsatz des Impfstoffs beim Militär erteilt hat. Damit darf das Mittel ein Jahr lang bei Militärpersonal eingesetzt werden.

Nach Angaben des chinesischen Fernsehsenders CGTN soll das Unternehmen mit mehreren Ländern, unter anderem Russland, Brasilien und Saudi-Arabien, darüber sprechen, ob dort die Phase-3-Studie durchgeführt werden kann.

Das börsennotierte Unternehmen CanSino Biologics hat seinen Sitz im chinesischen Tianjin, wurde 2009 gegründet und hat nach eigenen Angaben derzeit 450 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen hat 2017 in China die Zulassung für einen Impfstoff gegen Ebola erhalten und arbeitet an der Entwicklung verschiedener anderer Impfungen.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 der klinischen Studien sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.

