Pflegenotstand: "Wir kündigen"

Die Pflege in Deutschland steckt nicht erst seit der Corona-Pandemie in der Krise, doch die Pandemie hat die Situation noch weiter verschärft. Pflegekräfte sind ausgelaugt und verlassen gerade in großen Zahlen ihren Beruf, weil sie der Belastung nicht mehr standhalten können. "Panorama - die Reporter" wollte mit den Pflegerinnen und Pflegern in ein Gespräch kommen und hat einen Aufruf gestartet: Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich mehr als 150 Pflegekräfte, die darüber sprechen wollten, was schief läuft in der Pflege.