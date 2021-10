Sendedatum: 19.10.2021 21:15 Uhr Nach dem Lockdown: vielen Branchen fehlt das Personal von Alex Grantl, Philipp Hennig, Robert Bongen und Caroline Walter

Restaurants, Cafés und Hotels haben ein Problem: Ihnen fehlt das Personal. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben laut Bundesagentur für Arbeit rund 275.000 Menschen Gastronomie und Hotellerie verlassen. Die Folgen bekommen teilweise auch die Gäste mit: kürzere Öffnungszeiten, mehr Ruhetage oder weniger Serviceangebote. Denn schon vor der Pandemie hatte die Branche einen Personalmangel. Nach Schätzungen des Hotel- und Gaststättenverbandes Hamburg fehlten der Hansestadt schon damals rund 5.000 Beschäftigte - jetzt könnten es 7.500 sein.

Auch Oskar Stanislawski hat die Gastronomie erst mal verlassen: Seine Ausbildung zum Koch hat er in einer Hotelküche gemacht. Doch als die Corona-Pandemie kam, wird er nicht übernommen. Der 19-Jährige sucht sich einen anderen Job - im Einzelhandel. Doch warum kehren Beschäftigte wie er jetzt nicht in ihre Branche zurück, wo der Bedarf an Arbeitskräften dort wieder steigt? Und was müsste passieren, damit diese Jobs wieder attraktiv werden? Wir sprechen mit mehreren Berufswechslern.

