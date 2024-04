Klimakrise: Wie sicher ist die Küste?

Im Oktober 2023 traf eine schwere Sturmflut die Ostseeküste. Deiche brachen, ganze Orte standen unter Wasser. Experten sind sich sicher: Mit steigendem Meeresspiegel werden Ereignisse wie diese häufiger. Doch der Küstenschutz an der Ostsee wurde lange vernachlässigt. Was muss jetzt passieren? Familie Röder lebt an der Steilküste Mecklenburg-Vorpommerns und ist fest entschlossen, für den Erhalt ihres Hauses zu kämpfen. Die Behörden deuten dagegen an, dass nicht alles geschützt werden kann und soll. Auch Flensburg liegt an der Ostsee, sogar mit der "Bordsteinkante am Wasser", wie der Oberbürgermeister sagt. Sich für künftige heftige Fluten zu wappnen, wird teuer. An der Nordseeküste werden bereits viele Deiche um rund einen Meter erhöht, um auf einen Anstieg des Meeresspiegels vorbereitet zu sein. In den tiefergelegenen Gebieten gibt es aber zunehmend Probleme mit der Entwässerung: Das Wasser aus dem Binnenland kann bei steigendem Meeresspiegel nur noch schwer auf natürlichem Weg abfließen und muss immer häufiger gepumpt werden.