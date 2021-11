Die Neuen im Bundestag

Die neue Regierung steht in den Startlöchern und der Bundestag nach Jahren der großen Koalition vor einem Wechsel. Doch nicht nur die erste Reihe der Politiker:innen ist neu: viele junge Abgeordnete ziehen erstmals ins Parlament - auch aus Norddeutschland. Und sie machen den Bundestag etwas jünger, etwas weiblicher, etwas diverser. Was treibt diese neue Generation an? Was wollen sie anders machen? Marie Blöcher und Timo Robben begleiten Karoline Otte von den Grünen, Max Mordhorst von der FDP, Reem Alabali-Radovan von der SPD und Franziska Hoppermann von der CDU nach Berlin.