Die Reihe Null: Die zehn wichtigsten Fragen Stand: 21.03.2024 17:00 Uhr Was sind die neuen Entwicklungen? Wie hat das NDR-Team gearbeitet? Warum berichten wir, obwohl die Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt wurden? Diese und weitere Fragen kurz und knapp beantwortet.

Was sind die neuen Entwicklungen, seitdem die Vorwürfe gegen Lindemann öffentlich bekannt wurden?

Wir haben nach den ersten Veröffentlichungen im Sommer 2023 weiter recherchiert. In unserem Film kommen jetzt erstmals Menschen aus dem engeren Umfeld der Band zu Wort, zum Beispiel die Musikmanagerin Anna Yakina, die Till Lindemann für längere Zeit auf Tour begleitet hat. Wir haben außerdem mit weiteren Frauen gesprochen, die in unterschiedlicher Form für Till Lindemanns Partys rekrutiert werden sollten bzw. rekrutiert wurden. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte nach den Medienberichten 2023 zunächst Ermittlungen gegen Lindemann aufgenommen, diese aber rund zwei Monate später wieder eingestellt.

Warum hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt?

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat insgesamt gut zwei Monate gegen Till Lindemann ermittelt, wegen des Verdachts von Sexualstraftaten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Verfahren wurde unter anderem eingestellt, weil sich keine mutmaßlich Betroffenen gemeldet haben.

Bedeutet das, dass Lindemann unschuldig und an den Vorwürfen nichts dran ist?

Bislang konnte Till Lindemann nichts strafrechtlich Relevantes nachgewiesen werden. Im juristischen Sinne ist er also unschuldig. Es gibt viele Gründe, warum ein Ermittlungsverfahren eingestellt werden kann. In diesem Fall war einer der Hauptgründe, dass keine Vernehmungen mit mutmaßlich Betroffenen geführt werden konnten. Am Ende waren die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft nicht ausreichend, um eine Anklage zu erheben. Dem NDR gegenüber haben mehrere mutmaßlich Betroffene und Zeuginnen ihre Aussagen an Eides statt versichert. Die Frauen hatten sich unter anderem deshalb nur an die Redaktionen von NDR und "Süddeutsche Zeitung" gewandt, weil sie hier ihre Identität besser geschützt sahen und Angst hatten vor der öffentlichen Reaktion, sollten ihre Namen im Rahmen eines möglichen Verfahrens öffentlich werden. Auch Sebastian Büchner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, betont im Gespräch mit dem NDR, dass die Hürden für Frauen, sich den Ermittlern zu offenbaren, grundsätzlich sehr hoch seien. Er könne sich "gut vorstellen, dass diese Hürde durch die mediale Begleitung einfach noch mal sehr viel höher gelegt wurde."

Welche Gerichtsverfahren gibt es aktuell noch rund um den Fall und wie ist der Stand?

Till Lindemann führt mit Hilfe seiner Anwälte mehrere juristische Verfahren parallel, gegen Shelby Lynn und die YouTuberin Kayla Shyx genauso wie gegen verschiedene Medien, darunter auch den NDR. Der NDR musste in seinen beiden größeren Rammstein-Veröffentlichungen aus dem vergangenen Juni und Juli einige Sätze ändern und eine Passage löschen. Über den Kern der Berichterstattung - der mutmaßliche Machtmissbrauch und das System zur Rekrutierung junger Frauen für Sex mit Lindemann - dürfen wir aber weiter berichten. Die Verfahren laufen noch, die bisherigen Beschlüsse sind noch nicht rechtskräftig.

Wie positioniert sich die Band zu den Vorwürfen?

Bislang gab es wenige öffentliche Äußerungen der Band zu den Vorwürfen. Rammstein und Till Lindemann weisen zurück, dass durch Bandmitglieder am Rande von Konzerten Gesetze gebrochen wurden oder dass Shelby Lynn beim Rammstein Konzert in Vilnius unter Drogen gesetzt wurde. Einzig der Drummer Christoph Schneider postete im vergangenen Sommer ein konkretes öffentliches Statement auf seinem Instagram-Profil. Darin heißt es unter anderem: "Gewisse Strukturen sind gewachsen, die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen. (…) Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten."

Abgesehen von Till Lindemann hat die Band unsere Anfrage unbeantwortet gelassen. Lindemann ließ unsere umfangreiche Anfrage durch seinen Anwalt beantworten. Dieser betont, dass sexuelle Handlungen am Rande von Konzerten immer einvernehmlich gewesen seien und dass keine der Frauen in ihrer Willensbildung beeinträchtigt gewesen sei. Personen aus dem Umfeld Lindemanns, die für ihn Frauen rekrutiert haben sollen, haben unsere Anfragen nicht beantwortet.

Über welchen Zeitraum wurde recherchiert und gedreht?

Wir recherchieren seit Mai 2023 zu Rammstein und den Vorwürfen, die gegenüber Till Lindemann erhoben werden. In dieser Zeit haben wir immer wieder gedreht, unsere Protagonistinnen getroffen und Interviews geführt. Shelby Lynn, die ihre Erlebnisse auf einem Rammstein-Konzert öffentlich machte und damit die Diskussion hervorrief, haben wir über die gesamte Zeit mit der Kamera begleitet. Einige aus unserem Team haben sich auch vor dieser Recherche schon mit dem Themenbereich #MeToo und der Frage nach Machtmissbrauch in der Musikindustrie beschäftigt.

Mit wie vielen Personen wurde für die Recherche gesprochen?

Wir haben mit rund 20 Frauen aus der sogenannten "Row Zero", der Reihe Null, gesprochen. Darüber hinaus haben wir mit zahlreichen weiteren Protagonist*innen geredet, zum Beispiel mit Menschen aus dem Umfeld der Band, die Lindemann auf Tour begleitet haben oder selbst Teil des Rekrutierungssystems waren. Neben den aufgezeichneten Interviews gab es auch viele Gespräche im Hintergrund mit Menschen, die nicht bereit waren, ein Interview vor der Kamera zu geben.

Warum berichtet der NDR, obwohl das Verfahren gegen Lindemann eingestellt wurde?

Wir berichten grundsätzlich, wenn wir der Auffassung sind, dass ein Berichtsgegenstand hohe Relevanz für unsere Nutzer*innen und die öffentliche Diskussion hat. Im Fall von Rammstein und Till Lindemann sind wir überzeugt, dass es Fragen gibt, die unabhängig von dem, was ermittelt und angeklagt werden kann, gesellschaftlich relevant sind und öffentlich diskutiert werden sollten. Zum Beispiel die Frage, ob Till Lindemann mit einem Rekrutierungssystem, das ihm systematisch junge Frauen - auch für Sex vor, während und nach seinen Konzerten - zuführen soll, seine Macht gegenüber seinen Fans missbraucht haben könnte.

Was ist Machtmissbrauch?

Machtmissbrauch ist der Missbrauch einer gefühlten oder realen Machtposition gegenüber anderen, um diesen Personen zu schaden, sie zu benachteiligen oder sie auszunutzen und sich selbst dadurch ggf. persönliche Vorteile zu verschaffen. Diese gefühlte oder reale Macht über eine Person kann ganz unterschiedlich aussehen. Man kann jemandem zum Beispiel in der Position überlegen sein, weil man der oder die Vorgesetzte ist, oder aber im Status, zum Beispiel weil man wohlhabender oder berühmter ist.

Warum kommen Lindemann und die anderen Rammstein-Mitglieder im Film nicht zu Wort? Wurden sie mit den Recherchen konfrontiert?

Wir haben Till Lindemann und die Band Rammstein mehrmals mit unseren Fragen konfrontiert und sie auch um Interviews gebeten. Die Band ließ unsere Anfragen unbeantwortet, lediglich Lindemann ließ durch seinen Antwalt antworten: "Soweit es im Umfeld von Konzerten unseres Mandanten zu sexuellen Handlungen mit Frauen gekommen ist, waren diese stets mit dem Sex einverstanden. Sie waren in ihrer Willensbildung auch nicht beeinträchtigt". Wir haben versucht, die Position der Bandmitglieder ausgehend von den öffentlichen Äußerungen so gut wie möglich abzubilden und konnten für unseren Film auch mit Lindemanns Anwalt, Simon Bergmann, sprechen.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich auf Konzerten unwohl fühle, übergriffiges Verhalten erlebe oder bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit Machtmissbrauch und sexuellen Grenzüberschreitungen in der Musikindustrie oder anderswo gemacht habe?

Beratung und Hilfe bei sexualisierter Gewalt An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich auf Konzerten unwohl fühle, übergriffiges Verhalten erlebe oder bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit Machtmissbrauch und sexuellen Grenzüberschreitungen in der Musikindustrie oder anderswo gemacht habe?



In akuten Fällen helfen folgende Rufnummern: Hotline Sexualisierte Gewalt, erreichbar unter 0800 22 55 530 oder das Heimwegtelefon, erreichbar unter +49 (0)30 1207 4182.



Eine mögliche Anlaufstelle ist die THEMIS Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. Die Stelle ist spezialisiert auf Fälle sexueller Belästigung im Kultur- und Medienbereich, die Beratung ist auf Wunsch auch anonym möglich. Tel. +49 30 23 63 20 20, Mail: beratung[at]themis-vertrauensstelle.de.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hinweise zum Fall Rammstein oder eigene Erfahrungen von Rammstein-Konzertbesuchen oder anderen Fällen mutmaßlichen Machtmissbrauchs teilen möchte?

Wir freuen uns über Hinweise. Ihr habt die Möglichkeit, unserer Redaktion vertraulich Informationen zu übermitteln und zwar so:

Wenn Ihr mit jemanden aus dem Team sprechen wollt, dann findet ihr hier die Erreichbarkeiten.

