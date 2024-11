Frauen schlagen als Volksfest Stand: 28.11.2024 06:00 Uhr Auf der Nordseeinsel Borkum gibt es jenseits der touristischen Idylle einen verborgenen Brauch: Am 5. Dezember feiern die Insulaner das Fest "Klaasohm", bei dem auch Gewalt gegen Frauen zelebriert wird. Die Presse ist dabei nicht willkommen - Kritik ist unerwünscht.

von Kim Eckert, Gunnar Krupp, Simon Hoyme, Lorenz Jeric und Betül Sarikaya

Das Ritual ist streng organisiert. Veranstaltet wird es vom Verein Borkumer Jungens, der nur Borkumer Männer über 16 Jahren aufnimmt. Sechs aus ihren Reihen werden für das Fest zu Klaasohms ernannt - kostümierte Fabelwesen mit Fellmasken, Gewändern und Kuhhörnern. Begleitet werden sie von einem Mann in Frauenkleidern, der Wiefke genannt wird, und von anderen Mitgliedern ihres Vereins, die als sogenannte Fänger fungieren. Gemeinsam ziehen sie durch die Straßen der Stadt, kehren in Häuser und Kneipen ein und feiern mit der Inselgemeinschaft.

Der Teil des Fests, der nicht nach außen dringen soll, ist ein abendlicher Umzug über die Insel, bei dem es zu Gewalt gegen Teilnehmerinnen kommt: Die Fänger gehen dabei auf die Suche nach jungen Frauen, die festgehalten und an die Klaasohms übergeben werden. Unter Beifall des Publikums schlagen die Klaasohms den Frauen mit Kuhhörnern auf den Hintern, ehe sie zur nächsten Teilnehmerin weiterziehen.

Vom Stolz zum Schmerz

Unsere Recherche zeigt: Was als heiteres Fest beginnt, endet oft in Schmerz und Erniedrigung. Betroffene Frauen berichten von aggressiven Übergriffen: "Da fühlst du dich natürlich ängstlich. Ich meine, du weißt ja, das wird gleich hammermäßig weh tun", erzählt anonym eine Interviewpartnerin. "Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach mega Schmerzen und habe richtig geweint. Und war gleichzeitig wütend auf mich selbst, weil ich dachte: Warum tue ich mir das gerade an? Warum bin ich mitgelaufen?". Vom Steißbein bis zur Kniekehle sei ihr Körper anschließend voller blauer Flecken gewesen.

Berichterstattung unerwünscht

Zur Tradition gehört offenbar auch, dass die Presse unerwünscht ist. Nur selten trauen sich Reporter zum Fest. Schon Aufnahmen aus dem Jahr 1987 zeigen, wie aggressiv die Reaktionen auf Journalistinnen und Journalisten ausfallen können: "Moin, NDR Fernsehen, dürfen wir reinkommen?" - "Nein, weg hier, raus hier, keine Diskussion, ihr haut ab!"

Auch in den sozialen Medien wird klar, dass Berichterstattung unerwünscht ist. "Der Klaasohm mag das nicht", heißt es in einem Post. "Damit Klaasohm den Borkumern als höchster Feiertag und identitätsstiftendes Fest auch erhalten bleibt, muss der Bekanntheitsgrad geringgehalten werden. Eine Aufgabe, die den Verein Borkumer Jungens e.V. 1830 konstant beschäftigt. Bitte erweise deinen Respekt und verbreite nichts." Einem Team von Panorama - die Reporter ist es gelungen, verdeckte Aufnahmen der Frauenjagd zu machen.

Kritik und Konsequenzen

Während einige Borkumer das Fest als identitätsstiftend und wichtig betrachten, lehnen andere die Praxis strikt ab. Borkumerinnen, die mit dem Fest aufgewachsen sind, berichten uns anonym von ihren Erlebnissen. "Man steht halt im Mittelpunkt, das ganze Publikum steht drum", erzählt eine weitere Frau. "Die machen sich alle lustig … und es ist beklemmend, beschämend, erdrückend", erzählt eine weitere Frau.

Manche Frauen versuchen, sich dem Fest zu entziehen, was jedoch nicht immer gelingt. Eine weitere Interviewpartnerin berichtet: "Ich müsste so 16, 17 Jahre alt gewesen sein. Da bin ich in Richtung nach Hause gelaufen. Auf einmal fuhr ein Transporter an mir vorbei, ist stehengeblieben. Drei mir bekannte Jungs sind aus dem Auto gesprungen, haben mich gepackt, an Händen und Füßen und wollten mich in dieses Auto reinzerren. Ich habe dann versucht, mich mit Händen und Füßen zu wehren, also körperlich und verbal. Dieser Kampf hat bestimmt gute zehn Minuten gedauert."

Übergriffe gegen Frauen

Abends beginnt die Frauenjagd, vor unseren verdeckten Kameras. Die Klaasohms ziehen, begleitet von den "Fängern", durch die Straßen und kehren in Häuser ein. Alkohol fließt. Wir sehen in dieser Nacht auch viele Frauen auf den Straßen, sie nehmen freiwillig teil. Manche verstecken sich. Es wirkt manchmal wie ein Katz- und Mausspiel.

Wird eine junge Frau erwischt, halten die Fänger sie fest, bis die Klaasohms da sind. Dann wird sie dem Klaasohm hingehalten und bekommt Schläge mit dem Kuhhorn. Kinder schauen zu, umstehende Männer und Frauen grölen, jeder Schlag wird gefeiert. Die Truppe zieht weiter, kehrt immer wieder auch in Häuser und Kneipen ein, feiert.

Gesellschaftlicher Druck

Ein ehemaliger Klaasohm sieht das inzwischen kritisch und bereut seine Teilnahme. "Es wird nicht hinterfragt und es wird auch nicht erklärt", sagt er. "Wenn man so sozialisiert wird, ist das halt normal. Das Frauenbild, das da durch die Hintertür kommt, finde ich schon ziemlich aussagekräftig. Wenn man sich einmal im Jahr das Recht rausnimmt, Frauen zu schlagen." Es bestehe eine Art Gruppenzwang, der viele Borkumer zwinge, zu schweigen oder mitzumachen - selbst wenn sie dagegen sind.

Beratung und Hilfe für Frauen Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 erhalten Betroffene 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr Beratung. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte erhalten anonym und kostenfrei Hilfe. In Notfällen hilft die Polizei unter 110.



Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen bietet eine Online-Suchmaske an, mit der sich schnell eine örtliche Beratungsstelle finden lässt.

Reaktionen der Behörden

In der Vergangenheit soll es vereinzelte Strafanzeigen während des Klaasohm-Fests gegeben haben. Schriftlich teilen uns die Behörden mit, dass in den zurückliegenden fünf Jahren keine strafrechtlich relevanten Anzeigen von Frauen eingegangen seien, die dort verletzt worden sein sollen. Ein Interview lehnten Polizei und der Veranstalter Borkumer Jungsverein ab.

Der Bürgermeister äußerte sich nur per Mail: "Das Klaasohmfest ist ein traditionelles Fest für Insulanerinnen und Insulaner, welches sich wie viele regionale Traditionen Auswärtigen nicht ohne Weiteres erschließt. Daher wird es nicht beworben und wir unterstützen die Erwähnung in den Medien nicht." Weiter schreibt er, dass kritische Stimmen sehr wohl auf der Insel Gehör fänden und die allermeisten Borkumerinnen und Borkumer das Fest unterstützten.

Diskussion um den Wandel

Da die offiziellen Stellen vor Ort nicht mit uns sprechen, fragt das Team von Panorama - die Reporter auf Landesebene an. Christine Arbogast, niedersächsische Staatssekretärin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, war der Brauch auf Borkum bislang nicht geläufig. Sie bewertet die Aufnahmen von der Insel aus dem Jahr 2023 als befremdlich. Man könne nicht aus Spaß andere Menschen blau schlagen. "Ich finde es extrem schwierig, wenn Frauen, egal an welchem Tag im Jahr, das Gefühl haben, sie können sich nicht frei draußen bewegen. Das ist eigentlich etwas, was nicht sein darf", sagt Arbogast.

Die Staatssekretärin glaubt nicht, dass ein Impuls von außen eine Debatte über die Tradition auf der Insel auslösen kann: "Die Borkumerinnen und Borkumer wären meines Erachtens in der Verantwortung, auch mal drüber zu diskutieren und nachzudenken, ob das heute in der Form noch zeitgemäß ist."

