Stand: 24.06.2016 12:02 Uhr Hey, Briten: We want our money back!

EU-Spezialkommissar Tobias Schlegl war in London, um noch rechtzeitig unser Geld einzutreiben: "We want our money back!" Denn der Brexit muss ja geordnet ablaufen. Vor dem EU-Austritt sollen alle Briten, die für den Brexit sind, dem als Kommissar getarnten Panorama-Reporter Schlegl ihre Rabatte zurückzahlen.

VIDEO: We want our money back! (3 Min)

Seit 1985 bekommen die Briten den sogenannten Briten-Rabatt. Ausgehandelt hat den noch Margret Thatcher. Im Vorwege dieser Einigung hat die Eiserne Lady so lange Entscheidungen der EU (damals noch EG) blockiert, bis der Rabatt letztendlich nach zähen Verhandlungen gewährt wurde. Thatcher prägte damals den Satz: “What we are asking for is a very large amount of our own money back”. Zu Deutsch: "Was wir verlangen, ist, dass wir einen sehr großen Teil unseres eigenen Geldes zurückbekommen".

Und den bekommen sie seitdem tatsächlich. 66 Prozent ihres Nettobeitrags bekommen die Briten jedes Jahr von der EU zurück. In den letzten 30 Jahren haben sich so 117 Milliarden Euro angesammelt. Das sind umgerechnet auf jeden Briten 1.825 Euro pro Einwohner. Und die treibt Tobias Schlegl vor Ort jetzt wieder ein. Zahlbar bis Brexit! Überweisung, Scheck oder Kreditkarte? Tobias Schlegl akzeptiert sie alle. Denn ganz im Sinne von Margaret Thatcher heißt es diesmal bei uns: "We want our money back, liebe Briten."

