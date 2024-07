"Die Muslime müssen die Juden bekriegen und töten" - so steht es in einem Schulbuch der Mittelstufe an der Bonner König Fahd Akademie. In einem Lesebuch der 5. Klasse wird sogar der "Dschihad", der heilige Krieg gegen die Ungläubigen, als "edelste Tätigkeit" eines jeden Muslims verherrlicht. mehr