Die CDU steckt in der Krise. Schwere Verluste am vergangenen Wahlsonntag in Sachsen, eine Wahlniederlage auch in Brandenburg. Die Quittung für die schon seit Wochen offen ausgetragenen Differenzen in der Union? Jetzt wird deutlich, wie labil die von CDU-Parteichefin Angela Merkel beschworene Geschlossenheit der Partei ist. mehr