Anfang der Woche erhoben prominente Vertreter von jüdischen Gemeinden in Deutschland und Europa schwere Vorwürfe. Die Berichterstattung in deutschen Medien über die Kokain-Affäre des TV-Moderators und Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedman, trage antisemitische Züge. mehr