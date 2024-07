Sendedatum: 17.10.2002 20:15 Uhr Wanzen contra Bürgerrechte - Der große Lauschangriff im Norden von Bericht: Volker Steinhoff

Die Hamburger Regierung will das Verfassungsschutzgesetz reformieren, um den Terrorismus besser bekämpfen zu können. Eigentlich eine gute Sache - auf den ersten Blick. Aber bei genauerem Hinsehen ergibt sich ein anderes Bild. Journalisten, Pfarrer, Ärzte und Anwälte könnten in ihren Privatwohnungen und Büros in Zukunft abgehört werden, selbst wenn sie völlig unverdächtig sind. Unter der falschen Flagge "Terrorbekämpfung" segelt so der neue Überwachungsstaat, sagen Kritiker.

VIDEO: Wanzen contra Bürgerrechte: Der große Lauschangriff im Norden (3 Min)

Der deutsche Journalistenverband, die Ärztekammer, der Anwaltsverein und die Kirchen sind gegen den großen Lauschangriff im Norden, der Grundrechte außer Kraft setzt. Die Bürger beichten dem Pfarrer Intimes, sagen dem Anwalt Vertrauliches, geben dem Journalisten eine brisante Information - und der Geheimdienst hört in Zukunft vielleicht mit.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 17.10.2002 | 20:15 Uhr