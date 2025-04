Das berühmteste Pegelhäuschen Deutschlands in Ratzdorf zeigte den Wasserstand von 5,07 Meter an. Wenn das Wasser steigt, wächst in Ratzdorf die Angst. Denn es gibt eine Lücke im Deich. Dort fehlt ein 1,1 Kilometer langes Stück, weil einer der Eigentümer, über dessen Grundstück der Deich gebaut werden sollte, wohl ziemlich gierig ist. mehr