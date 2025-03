Panorama vom 4. Februar 1999

Eine rot-grüne Koalition regiert ja nicht nur in Bonn, sondern auch in Wiesbaden, und das schon seit acht Jahren. Am kommenden Sonntag wird in Hessen gewählt, ein erster Stimmungstest nach dem Machtwechsel in Bonn also. Alle Meinungsforscher prognostizieren eine Mehrheit für die amtierende Regierung. Herausforderer und Hoffnungsträger der CDU ist der noch etwas farblose Roland Koch. Er hat sein Profil bisher in erster Linie als Unterschriftensammler geschärft - ein eifriger Kämpfer für das rechte Engagement gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. In derselben Sache sammeln auch die rechtsradikalen Republikaner in Hessen Unterschriften. Da steht man beieinander, Seit' an Seit', Stand an Stand in den Fußgängerzonen. Das ist Roland Koch offensichtlich gleichgültig, vielleicht so gleichgültig wie die Umtriebe in der zweiten Reihe der hessischen CDU. Thomas Berbner und Mathis Feldhoff haben sich dort umgetan und Erstaunliches herausgefunden. mehr