Panorama vom 25. März 1999

Die NATO hat den Schritt also getan, den Schritt zum Weltpolizisten. Sie bombardiert Militärstellungen eines souveränen Staates - das allerdings nach langem Zögern und fast schon an der Schwelle zur Lächerlichkeit. Denn wer zu lange droht, ohne zu handeln, macht sich bekanntlich zur Witzfigur. Und es gibt schließlich einen Pazifismus, an dem Tausende zugrunde gehen können, weil man sich im Besitz der besseren Moral glaubt, sich dann einfach zurücklehnt und zusieht. Leicht hat sich die NATO diese Entscheidung also nicht gemacht. Weltpolizist also, zumindest in diesem Fall - unter der Ägide der Amerikaner und unter Beteiligung der Deutschen unter einer rot-grünen Regierung. Noch vor einem Jahr schien das fast undenkbar. Und jetzt? Wie gehen unsere Politiker, unsere Abgeordneten, mit dieser folgenreichen Veränderung und mit dieser Verantwortung um? Michaela May hat sich heute in Bonn umgehört. mehr