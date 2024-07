Sendedatum: 02.09.1999 21:00 Uhr Ottmar auf dem Weg ins Abseits

KOMMENTAR:



Eins ist klar, Ottmar: Daß du jetzt als Bundesgeschäftsführer gehen mußt, das hat der Parteivorsitzende und Bundeskanzler geschickt eingefädelt. Dabei hast du das Banner der sozialen Gerechtigkeit vor dir hergetragen wie kein Zweiter. Deine Oppositionsreden sind Legende.

0-Ton



OTTMAR SCHREINER:



"Halten Sie doch mal die Gosch‘, und hören Sie zu, Sie Kamel."



"Sie pöbeln wie ein kleiner Pöbelkönig. Machen Sie doch eine offizielle Zwischenfrage, und machen Sie nicht rum wie ein wild gewordener Gartenzwerg."

VIDEO: "Halten Sie doch mal die Gosch"- Abschied Ottmar Schreiner (2 Min)

KOMMENTAR:



Im Saarland, der Wiege der Sozialpolitik, hast du gelernt, wie man für mehr Staat und mehr Zuschüsse eintritt. Zusammen mit deinem Freund Oskar wolltest du alle Hürden nehmen.



Doch dann, Ottmar, bist du beim Kampf für soziale Gerechtigkeit zu weit gegangen. Wenn man das Sparpaket der eigenen Partei kritisiert, sollte der Bundeskanzler es nicht unbedingt mitkriegen.



Mach‘ dir nichts draus, Ottmar, daß du schon nach einer Woche wieder aus dem Willy-Brandt-Haus ausziehen mußt. Wenn ihr so weitermacht, seid ihr spätestens in zwei Jahren wieder in der Opposition. Dann kannst du wieder für soziale Gerechtigkeit streiten, wie damals.

0-Ton



OTTMAR SCHREINER:



"Dem gelingt es sogar, ein Stück Kuhscheiße in einen Goldklumpen zu reden."

KOMMENTAR:



Prost, Ottmar, mach’s gut. Und übrigens: grüß Oskar von uns.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 02.09.1999 | 21:00 Uhr