Panorama vom 22. August 1996

Bereits 1946 hatte der ehemalige SS-Hauptsturmführer Erich Priebke gestanden, daß er bei einem Rache-Massaker der SS an 335 Menschen in Rom zwei der Opfer eigenständig erschossen habe. Trotzdem hat er gute Chancen, dafür ungestraft zu bleiben. Die Hauptschuld trifft dabei nicht das italienische Militärgericht, das ihn vor kurzem aus unverständlichen Gründen freigesprochen hat, sondern die Dortmunder "Zentralstelle zur Bekämpfung von NS-Verbrechen". Sie hat in der Vergangenheit so schlampig und fehlerhaft ermittelt, daß im Ergebnis Priebke mehr geschützt als verfolgt wurde. mehr