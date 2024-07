Sendedatum: 22.08.1996 21:00 Uhr Frau Kansy: Kommentar zu Schreinemakers

Schreinemakers Steuerakte war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Star-Kommentatorin der NDR-Satire-Sendung EXTRA DREI: Frau Ingrid Kansy. Sie war früher Kassiererin in der Kantine des NDR und ist heute Putzfrau. Zusammen mit ihrem Verlobten liebt sie es, das Thema einer jeden Woche in einer Minute erschöpfend zu behandeln.

Also, dieses Theater mit der Schreinemakers - da will sie in ihrer Sendung ihre Steuererklärung vorbringen. Also was soll Sonn Quatsch. Wer interessiert sich da eigentlich für. Und wenn sie mit dem Waigel da irgendwelches Tütata hat, daß sie sagt: Ja, der verfolgt mich, oder sonstwie was - also, das ist doch alles Schwachsinn. Will die Frau bloß mal wieder groß da in der Presse sein oder im Fernsehen oder was? Also ich finde die sowieso unmöglich.

Ich finde sie ganz süß.

Du findest sie süß und niedlich? Also ich finde die unmöglich, diese Frau. Ihre Kinder sind vielleicht süß, ja, aber sonst - vor allen Dingen: da tatschelt sie immer ihre Leute da in der Sendung an, also ich find' das unmöglich. Die soll man ganz und gar streichen. Und ich find von SAT 1 richtig, was er sagt: Wenn sie das vorbringt mit ihrer Steuererklärung, dann wird die Sendung gestrichen. Nun stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt auch beim NDR im Kommentar sagen: Ja, also ich muß soundsoviel Einkommensteuer bezahlen, ich muß soundsoviel Umsatzsteuer bezahlten, dann würde der NDR nämlich sagen: Aus, Schluß und vorbei, und würde die Sendung nämlich auch streichen.

