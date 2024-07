Stand: 10.04.2014 17:44 Uhr Wird der Grüne Punkt abgeschafft?

23 Jahre nach seiner Gründung steckt das System der Mülltrennung in Deutschland in einer schweren Krise, wie tagesschau.de berichtet: Zu viele Schlupflöcher und zu viele vewrwirrende Regelungen und Ausnahmen sorgen dafür, dass deutlich weniger Plastik- und Verpackungsmüll in der Gelben Tonne landet, als eigentlich vorgesehen. Und weniger Verpackungen werden auch nicht hergestellt - im Gegenteil. Die Bundesregierung plant nun angeblich eine neue Verpackungsverordnung, will aber am Dualen System festhalten.

Panorama hatte bereits im Februar 2013 berichtet, dass dank des absurden Systems kaum mehr als 30 Prozent des gesamten Plastikmülls recycelt werden. Denn in die Gelbe Tonne dürfen immer noch ausschließlich Verpackungen geworfen werden. Plastikzahnbürsten hingegen oder Plastikstrohhalme - alles was aus Plastik ist, aber keine Verpackung - gehören in den Restmüll und werden damit verbrannt - eben ein absurdes System.

VIDEO: Merkwürdige Mülltrennung (9 Min)

Weitere Informationen Merkwürdige Mülltrennung: Was darf in den Gelben Sack? Das Mülltrennungs-System in Deutschland ist absurd: Weil ausschließlich Verpackungen in den Gelben Sack gehören, wird wertvoller Plastikmüll verbrannt, anstatt recycelt zu werden. mehr Grüner Punkt: Streit über die Mülltrennung Mehr als 20 Jahre nach Einführung gibt es unter den Entsorgern handfesten Streit. Der Verband kommunaler Unternehmen fordert sogar das Aus der Verpackungsverordnung. extern

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 14.02.2013 | 22:30 Uhr