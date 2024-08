Merkwürdige Mülltrennung: Was darf in den Gelben Sack?

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,



in vielen Beiträgen und Mails wurde darauf hingewiesen, dass es in mehreren Städten, u.a. in Hamburg, bereits eine Wertstofftonne gibt, in der auch stoffgleiche Nichtverpackungen und Metalle landen dürfen. Uns sind diese Systeme bekannt. Hintergrund dafür ist die EU-Abfallrahmenrichtlinie, die bis 2015 eine gesonderte Sammlung von Wertstoffen vorsieht.



Leider ist es aber so, dass es für die Wertstofftonne bisher keine bundeseinheitliche Regelung gibt. Außerdem ist nicht geklärt, welche Entsorgungsbetriebe (kommunale oder private) den Müll aus der Wertstofftonne in welchem Maße wiederverwerten müssen. Um den Inhalt der künftigen Wertstofftonne ist daher ein politischer Streit entbrannt, der hauptsächlich auf einen Konflikt zwischen den kommunalen und den privaten Entsorgern und ihrer Dachverbände zurückzuführen ist.



Die Folge diese Entwicklung ist, dass viele Kommunen nun Insellösungen anbieten. Sie sammeln Wertstoffe in Extra-Tonnen auf Sammelplätzen und, wie in Hamburg, auch in der gelben Tonne. Nicht nur die Tonnen sind unterschiedlich, sondern es gibt auch massive Unterschiede bei der Frage, was in diesen Tonnen landen darf. In der einen Kommune darf Metall rein, in der anderen nicht. In der einen darf Elektroschrott rein, in der anderen nicht. In der einen dürfen Verpackungen mit rein, in der anderen nicht usw.



Es dürfte den Bürgern schwerfallen zu begreifen, warum in ihrer Gemeinde die Wertstofftonne so funktioniert und in der Nachbargemeinde ganz anders.



