Stand: 08.03.2017 10:57 Uhr Weltfrauentag: Blick zurück in die Panorama-Geschichte

Der 8. März steht ganz im Zeichen der Frau: Es ist der internationale Weltfrauentag. Seit mehr als 100 Jahren prangern Frauen besonders an diesem Tag Missstände an und streiten für ihre Rechte. Das Thema Gleichberechtigung ist auch in der langen Geschichte von Panorama beständig Thema.

VIDEO: Weltfrauentag: Gleichberechtigung 1964 (11 Min)

Ein Film aus dem Jahr 1964 setzt sich beispielsweise mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinander - und er zeigt, dass bis heute schon viel erreicht wurde. Auch wenn es in jüngster Zeit Tendenzen gibt, gegen den "Gender-Mainstream" zu sein, und damit gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, so wird keine Frau und kein Mädchen ernsthaft die Zeiten zurückhaben wollen, in denen angezweifelt wird, dass Frauen über die gleichen intellektuellen Fähigkeiten verfügen wie Männer. Oder Frauen schräg angeguckt werden, weil sie alleine im Restaurant oder Café sitzen.

Seit der Einführung des Weltfrauentags 1911 wurde viel erreicht - aber es ist noch ein weiter Weg bis zu Gleichberechtigung der Geschlechter.

Weitere Informationen "Frauen werden ungerecht behandelt. Immer noch - immer wieder" Panorama Moderatorin Anja Reschke hat auf Einladung des Hamburger Senats am 8. März anlässlich des Weltfrauentages eine Rede gehalten, die wir hier dokumentieren. mehr 1 Min Weltfrauentag: Studentinnen 1964 Haben Mädchen das Zeug, zu studieren? Noch vor gar nicht langer Zeit wurde dies angezweifelt. Frauen an der Universität? Das ist heute glücklicherweise Normalität. 1 Min

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 03.08.1964 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik