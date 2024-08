Sendedatum: 04.11.1962 21:15 Uhr Panorama und die "Spiegel-Affäre"

Am Abend des 26. Oktober 1962 gegen 21.30 Uhr dringen Fahnder des Bundeskriminalamts in die Redaktionsräume des "Spiegel" in Hamburg ein. Staatsanwalt Siegfried Buback will einen Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehle gegen Herausgeber Rudolf Augstein, die Chefredakteure Johannes Engel und Claus Jacobi, sowie vier weitere führende Mitarbeiter volllstrecken. Der Vorwurf lautet: Landesverrat. Panorama berichtet am 4. November ausführlich:

VIDEO: Panorama vom 4. November 1962 (40 Min)

Der Versuch, ein kritisches Medium mundtot zu machen, löste bundesweit Empörung aus. Studenten, aber auch viele andere Bürger demonstrierten und organisierten Diskussionsveranstaltungen. Bereits am 1. November gab es in Hamburg eine solche Podiumsdiskussion, die der NDR aufzeichnete. Diesen Mitschnitt dokumentiert Panorama hier nun erstmals vollständig in zwei Teilen:

VIDEO: Diskussionsrunde zur "Spiegel-Affäre" 1962 ( Min)

VIDEO: Diskussionsrunde zur "Spiegel-Affäre" 1962 ( Min)

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 04.11.1962 | 21:15 Uhr