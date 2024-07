Nachwuchs für Panorama

Am Ende ging alles ganz schnell. Die Panorama-Familie hat ein neues Baby bekommen! Es hört auf den Namen STRG_F und wurde heute in die Wiege von funk gelegt, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Alle zwei Wochen wird sich STRG_F lautstark zu Wort melden - mit investigativen Reportagen und kritischen Beiträgen zu Missständen und sozialen Entwicklungen.

Ein Format für die junge Zielgruppe

Das neue Rechercheformat, das bei YouTube veröffentlicht wird, soll die Zielgruppe der 20- bis 29-Jährigen ansprechen und Themen finden, das sie in ihrer Lebenswelt berührt.

"Ich habe mich immer gefragt, wie es uns gelingen kann, investigative Inhalte, auch mal anstrengende Themen, in denen es um Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Umwelt und deren kritische Betrachtung geht, jungen Menschen zu erzählen", so Anja Reschke. "Denn natürlich interessieren sie sich dafür, was um sie herum passiert und was wie zusammenhängt. STRG_F ist genau dieses Angebot an junge Leute."

Starke Auftaktreportage

In der Auftaktreportage begibt sich Christian Deker auf die Spuren dubioser Investmentvermittler, die massiv auf Youtube und Facebook für ihre Angebote werben. Was am Anfang mit der einfachen Frage begann, wer eigentlich hinter den außerordentlich erfolgreichen Videos steckt, hat den Reporter auf eine komplizierte Recherche bis nach Zypern geführt. Wer profitiert von den Versprechen auf schnellen Reichtum - und winkt tatsächlich das schnelle Geld?

Christian Deker, der mit dem Film "Die Schwulenheiler" im Mai 2015 deutschlandweit großes Aufsehen erregte, zeigt seine Ergebnisse in einer schnellen und authentischen Reportage.

Weitere Informationen STRG_F: Neues Rechercheformat von Panorama für funk Zuwachs für funk: Der NDR startet mit „STRG_F" ein neues, investigatives Rechercheformat für das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Im Zentrum steht ein junges Team von Reportern und Autoren, die sich auf die Suche begeben. Die wissen wollen, was hinter Geschichten steckt, die Antworten auf komplexe Fragen haben wollen, die weiter wühlen, auch mal einen Selbstversuch wagen, die etwas herausfinden und auch mal scheitern. Bei STRG_ F wird das mit erzählt. Entwickelt von der Redaktion Panorama gehört STRG_F, Das investigative NDR Rechercheformat, zu funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF.