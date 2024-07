Stand: 13.01.2016 20:53 Uhr "Im Nazidorf": Abdollahi gewinnt Deutschen Fernsehpreis

Am 13. Januar wurde der Deutsche Fernsehpreis in Düsseldorf verliehen. NDR Reporter Michel Abdollahi hat in der Kategorie "Beste persönliche Leistung Information" mit seiner Reportage "Im Nazidorf" und seine Straßenaktionen im Kulturjournal gewonnen. Für "Im Nazidorf" lebte Abdollahi vier Wochen lang im mecklenburgischen Jamel, einem Dorf, das seit Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen sorgt.

