Stand: 01.09.2021 11:00 Uhr Deutscher Fernsehpreis: Panorama und Anja Reschke nominiert

Die Jury des Deutschen Fernsehpreises hat Panorama (stellvertretend: Redaktionsleiter Volker Steinhoff) in der Kategorie Beste Information und Anja Reschke in der Kategorie Beste Moderation/Einzelleistung Information nominiert.

Beide feiern in diesem Jahr Geburtstag: Panorama den sechzigsten (erste Sendung: 4.6.1961) und Anja Reschke als Panorama-Moderatorin den zwanzigsten. Reschke ist inzwischen zum Markenzeichen der Sendung geworden. Dies wird gerade in der Geburtstagssendung deutlich, die nicht nur eine Art "Werksschau" von Panorama ist, sondern auch die Entwicklung von Anja Reschke zu DEM politischen Gesicht des NDR deutlich macht:

VIDEO: 60 Jahre Panorama: Noch lange nicht genug (30 Min)

Die Sendung Panorama

"Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen" - mit diesen Worten kündigte Gert von Paczensky im Jahr 1963 einen Panorama-Beitrag an. Heute, 60 Jahre nach Gründung, ist dieser Journalismus gefragter denn je. In der aktuellen Diskussion über die Öffentlich-Rechtlichen ist kritischer Journalismus zum wichtigsten Existenzgrund geworden. Die Demokratie braucht ein Bollwerk gegen Fakenews und Populismus.

Daraus hat sich nun eine paradoxe Situation ergeben: Während sich Panorama auch heutzutage mit regierenden Politikern anlegt, die davon oft mittelschwer genervt sind, etwa Olaf Scholz ("Cum-Ex-Skandal: Bankier suchte Hilfe bei Scholz"), Markus Söder ("Der neue Söder: Ganz der alte?") oder Jens Spahn ("Sterbehilfe: Spahn boykottiert Recht"), beschimpft der rechte Rand Panorama als eine Art Regierungsfernsehen - "Reschke-TV", wie es Alexander Gauland nennt. Tatsächlich steht Anja Reschke klar für die Werte unserer Verfassung, insbesondere für die Menschenrechte. Was übrigens auch unser Auftrag laut § 3 Rundfunkstaatsvertrag ist.

Kein Politikmagazin in Deutschland gibt es schon so lange, keines hat eine so bekannte Moderatorin. Im Meer von Social Media und Häppchen-News weiß das Publikum dies durchaus zu schätzen. Bei den Einschaltquoten liegt Panorama auf seinem Sendeplatz meist vorn, so auch in diesem Jahr. Online hat Panorama neues Publikum hinzu gewonnen, sowohl mit klassischen Inhalten (etwa über Social Media) als auch mit seinem jungen Ableger "Strg_F", einem Format aus der funk-Familie. Und Panorama hat in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, den Grimme-Preis gleich mehrfach.

Anja Reschke

Anja Reschke, 1972 in München geboren,volontierte 1998 bis 2000 beim NDR und arbeitete zunächst als freie Autorin für Panorama, das Satiremagazin Extra 3 und NDR aktuell. Schnell setzt sie sich als Moderatorin durch. Sie stand unter anderem für das Medienmagazin ZAPP und Extra 3 vor der Kamera. Im Ersten ist sie mit "Wissen vor 8 - Zukunft" zu sehen.

Aufsehen erregte Anja Reschke im August 2015 mit ihrem Kommentar in den Tagesthemen, in dem sie über Hetze im Internet gegen Flüchtlinge sprach und forderte, jeder müsse Haltung zeigen und den Mund aufmachen. Mit 3,9 Millionen Aufrufen innerhalb eines Tages verbreitete sich ihr Statement viral im Netz und löste eine öffentliche Debatte aus, die auch mit zahlreichen persönlichen Beleidigungen und Hassparolen gegen sie einhergingen.

VIDEO: Anja Reschke: "Dagegen halten - Mund aufmachen" (2 Min)

Für ihren engagierten Journalismus wurde Anja Reschke vielfach ausgezeichnet. Sie erhielt unter anderem den Medienpreis des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte für die Reportage "Das Märchen von der Chancengleichheit" (2011), sie wurde als Journalistin des Jahres ausgezeichnet (2015), war mit dem Tagesthemen Kommentar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert (2016), bekam den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis und den Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik (beide 2018) sowie den Siebenpfeiffer-Preis (2019), mit dem Journalist:innen geehrt werden, die sich für demokratische Grundwerte einsetzten.

Seit 2019 leitet Anja Reschke den Programmbereich Kultur und Dokumentation im NDR, zu dem Kultursendungen, Reportagen und Dokumentationen gehören, die der NDR für Das Erste, Arte und das NDR Fernsehen produziert. Seit April moderiert sie im Wechsel mit Michail Paweletz den "Faktenfinder"-Podcast der Tagesschau. Am Donnerstag, 16. September 2021, wird in Köln zum 22. Mal der von ARD, RTL, SAT.1, ZDF und der Deutschen Telekom gestiftete Deutsche Fernsehpreis verliehen.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 10.06.2021 | 21:45 Uhr