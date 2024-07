Deutsche Teilung: Vom Mauerbau zur Wiedervereinigung

Erst Stacheldraht, dann Beton: Im Jahr der ersten Panorama-Sendung, am 13. August 1961 wird die Grenze innerhalb Berlins abgeriegelt. Der Bau der Berliner Mauer besiegelt für weitere 28 Jahre die Teilung Deutschlands. Natürlich ist die deutsche Teilung von Beginn an ein Thema der Sendung.

Mindestens 136 Menschen bezahlen den Fluchtversuch an der Berliner Mauer bis 1989 mit ihrem Leben. Mit Montagsdemos und Massenfluchten zwingen die DDR-Bürger das SED-Regime in die Knie. Am 9. November 1989 öffnen sich die Grenzen, 327 Tage später ist Deutschland wiedervereinigt.

Hier finden Sie eine Auswahl der Panorama-Berichte zum deutsch-deutschen Verhältnis.

