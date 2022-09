Die Moderatoren stellen sich vor

Stets nah dran an den niedersächsischen Themen und Menschen: Niedersachsen zeigt schon am Abend, was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Montag bis Freitag ab 18 Uhr führen die Moderatoren Johannes Avenarius, Sandrine Harder und Tina Hermes die Zuschauer durch die Sendung. Aus der Region für die Region: Von der harten Politik bis hin zu unterhaltsamen Heimatgeschichten.