Die Moderatoren stellen sich vor

Stets nah dran an den niedersächsischen Themen und Menschen: Niedersachsen zeigt schon am Abend, was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Montag bis Freitag ab 18 Uhr führen die Moderatoren Johannes Avenarius, Sandrine Harder, Tina Hermes und Kathrin Kampmann die Zuschauer durch die Sendung. Aus der Region für die Region: Von der harten Politik bis hin zu unterhaltsamen Heimatgeschichten.

Johannes Avenarius

Der gebürtige Hannoveraner Johannes Avenarius ist schon seit vielen Jahren als Hörfunkreporter für den NDR in Niedersachsen tätig. Nach dem Studium der Anglistik, Religionswissenschaft, Philosophie und Politik war der heute 41-jährige Nachrichtenchef bei einem landesweiten Privatsender in Niedersachsen, bevor er zum NDR wechselte. Avenarius ganzer Stolz ist seine kleine Tochter. Wenn er nicht mit ihr malt, puzzelt oder ihr vorliest, findet man ihn beim Eishockey oder auf der Bühne mit seinem A Cappella Ensemble singend.

Sandrine Harder

Geboren ist Sandrine Harder in Dinkelsbühl/Mittelfranken. Sie ist zweisprachig aufgewachsen (deutsch und französisch) und wohnte in verschiedenen Städten Deutschlands und in Brüssel. Ihr größtes Hobby: Reisen. Sie liebt es, unterwegs zu sein und Neues kennenzulernen. Nach dem Abitur arbeitete sie beim belgischen Rundfunk und studierte in Brüssel und Freiburg. 1995 schloss sie ihr Studium der Politikwissenschaften und der Soziologie ab, es folgte ein Volontariat beim NDR. Dabei lernte sie viele Redaktionen in allen vier Bundesländern des NDR Sendegebietes kennen. Sandrine Harder moderiert Niedersachsen 18.00 und ist als Reporterin für Hallo Niedersachsen im Land unterwegs.

Tina Hermes

Tina Hermes liebt roten Mohn am Straßenrand und Barfußsprünge durch Frühlingspfützen. Geboren und aufgewachsen ist sie im Erzgebirge. Damals war sie fast nur auf Skiern unterwegs. Dann zog es sie erst in die Vorlesungssäle der Universität Siegen, anschließend ins Ausland - nach Italien. Inzwischen ist sie angekommen: im Norden. Sie moderiert die Nachrichtensendung Niedersachsen 18 Uhr und ist als Reporterin im Land unterwegs.

Kathrin Kampmann

Wenn Kathrin Kampmann nicht für Niedersachsen 18.00 im Studio steht, dann ist sie meist im Westen des Landes als Reporterin unterwegs. Vielleicht buddelt sie aber auch gerade ihren Garten um oder spielt mit ihren zwei Kindern. Kathrin Kampmann hat in Bremen Kulturwissenschaft und Englisch studiert und ist dann zügig zum Journalismus gekommen. Das NDR Studio in Osnabrück war viele Jahre ihr Haupteinsatzgebiet. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie, ist sportlich aktiv, spielt Volleyball und joggt.