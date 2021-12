NDR Talk Show Spezial: Hand in Hand für Norddeutschland Stand: 03.12.2021 17:00 Uhr Die diesjährige NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt Spenden zugunsten der norddeutschen Landesverbände des Deutschen Kinderschutzbundes.

Die diesjährige NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" widmet sich Kindern im Norden, die vor allem durch die Corona-Pandemie, aber auch durch andere Belastungen in seelische oder körperliche Not geraten sind. Partner sind die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes. Am 10. Dezember 2021 ist der Hauptspendentag der Aktion, der mit einer großen NDR Talk Show Spezial endet. Es moderieren Bettina Tietjen und Jörg Pilawa (von 20:15 bis 21:45 Uhr) sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt (von 22:00 bis 00:00 Uhr).

Themenpatin Judith Rakers besucht die Projekte

Judith Rakers ist auch in diesem Jahr wieder Themenpatin für die Spendensendung. Die Moderatorin reist durch die vier norddeutschen Bundesländer und besucht Projekte des Kinderschutzbundes. Solchen Hilfsangeboten kommen die Spenden, die der NDR 2021 bei "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt, zu 100 Prozent zugute. In der NDR Talk Show Spezial erzählt sie zusammen mit Gästen aus den Projekten über ihre Eindrücke, die sie bei den Besuchen vor Ort gewonnen hat.

Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes stellen ihre Arbeit vor

Weitere Informationen NDR Benefizaktion 2021: Hilfen für Kinder in Corona-Zeiten Die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes sind 2021 Partner der Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland". mehr

Katja Kirschall ist Leiterin des Kinderschutzbund-Familienzentrums Ostholstein und Neustadt in Schleswig-Holstein. Von dort aus betreuen Familienpat*innen junge Familien aus schwierigen sozialen Verhältnissen, denen es gerade in der Pandemie seelisch und körperlich schlecht geht. Angela Leddin ist Vorsitzende des Kinderschutzbundes Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern und verantwortlich für das Kinder- und Jugendhaus "Labyrinth" inmitten von Plattenbauten und einem sozialen Brennpunkt.

Petra Lorenz hat in Hannover das Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes mit aufgebaut. Besonders auffällig durch die Anrufe von Kindern und Jugendlichen ist, dass die häusliche Gewalt in Pandemie-Zeiten zugenommen hat. Im sogenannten "Waschhaus" des Familienteams Altona-West bietet die gelernte Sozialpädagogin Stefanie Delijaj zusammen mit Hebammen und Gesundheits-Familien-Kinderkrankenschwestern etliche Kurse und Angebote für werdende Mütter und Familien mit Kleinkindern an.

Die weiteren Gäste im NDR Talk Show Spezial

Sasha, Sänger

Als "deutscher Robbie Williams" eroberte Sasha mit "If you believe" und vielen weiteren Superhits sowohl die Charts als auch die Bravo-Cover, gewann unzählige Preise und Herzen und zog aus der westfälischen Kleinstadt Soest in die Weltstadt Hamburg. Seinen musikalischen Durchbruch hatte er 1998, vier Jahre später erfand er sich als Rock'n'Roller Dick Brave komplett neu, brachte 2018 erstmals ein deutschsprachiges Album auf den Markt und wird ab 2022 mit einer eigenen One Man Show auf Tour gehen. Jetzt erscheint seine Autobiografie "If you believe". Im vergangenen Jahr ging er im Dino-Kostüm als Sieger von "The Masked Singer" hervor, doch seine aktuelle Lieblingsrolle ist sicher die des Vaters eines dreijährigen Sohnes.

Ilka Bessin, Komikerin

Längst ist aus der Cindy im rosa Hausanzug eine amtliche Lady geworden: Ilka Bessin tanzte sich tapfer durch "Let's dance", schrieb ihre ungeschminkte Lebensgeschichte auf und stellte sich in ihrem Soloprogramm "blöden Fragen und blöden Antworten". Der rosa Anzug aus den "Cindy aus Marzahn"-Zeiten hängt schon lange an der Garderobe, aber Ilka kämpft weiterhin für ein Umdenken in Sachen Schönheitsideale. Schon lange erhebt sie ihre Stimme für die Menschen, die sonst wenig Gehör finden. Sie engagiert sich für Kinder in Brennpunkten und kümmert sich in ihrer neuen RTL-Sendung "Echt jetzt?!" um Verbraucherthemen. In der "NDR Talk Show Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland" wird sie erzählen, was ihr ganz besonders am Herzen liegt.

Anne Gesthuysen und Frank Plasberg, Journalisten-Ehepaar

Sie ist Bestsellerautorin und hat jahrelang das ARD-Morgenmagazin moderiert, er ist bekannt für seine knallharten Fragen im Polit-Talk "Hart aber fair": Anne Gesthuysen und Frank Plasberg. Seit 2007 ein Paar, seit 2012 verheiratet mit einem gemeinsamen Sohn. Warum "Ehrgeiz" Annes zweiter Vorname ist und welche autobiografischen Züge Gesthuysens aktueller Roman "Wir sind schließlich wer" hat, das verrät das Journalisten-Ehepaar in der NDR Talk Show.

Hilde Gerg, Skirennfahrerin

Als "wilde Hilde" ist sie in die Geschichte des Skirennsports eingegangen: Mit 22 Jahren holt Hilde Gerg olympisches Gold im Slalom bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano. Doch wie vergänglich das Lebensglück sein kann, muss sie schmerzlich durch den plötzlichen Tod ihres Ehemannes und Trainers Wolfgang Graßl erfahren - nach nur wenigen Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern. Unter dem Titel "Der Slalom meines Lebens" hat sie nun ihre bewegende Geschichte aufgeschrieben. Wie die heute dreifache Mutter ihre Lebensfreude wiedergefunden hat und wie sie mit ihrer Stiftung Kinder unterstützt, erzählt sie in der "NDR Talk Show Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland".

Max Giesinger, Sänger

Mit der Hymne "80 Millionen" hat er ganze Stadien zum Singen und Tanzen gebracht, mit Songs wie "Wenn sie tanzt" berührt er die Seelen vieler Menschen. Nach dem ersten Erfolg - bei "The Voice of Germany" belegte er Platz 4 - produzierte er sein erstes Album per Crowd-Funding. Dabei hat ihm seine Bank-Ausbildung sicherlich nicht geschadet. Mittlerweile gehört Max Giesinger zu den ganz großen Namen in Deutschland. Nach einer unfreiwilligen Corona-Auszeit traf er die Entscheidung: raus aus der Komfortzone, Verzicht auf Social Media, dafür viel Yoga. Heraus kam ein neues Album, das im November erscheint.

Collien Ulmen-Fernandes, Schauspielerin

"Ich möchte auch im ausgeschnittenen Glitzerkleid etwas Relevantes sagen dürfen", sagt die Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Collien Ulmen-Fernandes. Sie schreibt als Kolumnistin wöchentlich für die "Süddeutsche Zeitung" über die Herausforderungen der Kindererziehung. Weihnachten ist sie wieder auf dem ZDF-"Traumschiff" als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in Schweden und Namibia unterwegs. Außerdem beschäftigt sich die 40-jährige Hamburgerin in der Dokumentation "Die 10 An-Gebote" mit den 10 Geboten und will wissen, wie sie in uns und in der Gesellschaft fortwirken.

Zoe Wees, Musikerin

Bereits mit 14 wusste sie, dass sie unbedingt Musik machen will. Jetzt ist sie 19 Jahre alt und war in diesem Jahr nicht nur in zwei der bekanntesten Late-Night-Shows der USA zu sehen - bei James Corden und bei Jimmy Kimmel -, sondern trat auch gerade bei den "American Music Awards" auf: Die Hamburgerin Zoe Wees. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat die 19-Jährige bereits in der "30 Under 30 Europe" gelistet. Damit zählt sie zu den 30 einflussreichsten europäischen Unterhaltungskünstlern und -künstlerinnen unter 30 Jahren.

Andreas Englisch, Buchautor und Journalist

Er gilt als DER Vatikan-Experte schlechthin: Andreas Englisch lebt seit drei Jahrzehnten in Rom und ist einer der bestinformierten Journalisten im Kirchenstaat. Der ehemalige Sportreporter kennt neben dem Vatikan aber auch die geheimsten Winkel und bestgehüteten Geheimnisse der ewigen Stadt, in der er - wenig überraschend - auch seine Frau geheiratet hat. Nun gibt er seine Geheimtipps in seinem neusten Buch "Mein geheimes Rom" und in der NDR Talk Show zum Besten.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 10.12.2021 | 20:15 Uhr