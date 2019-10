Stand: 09.10.2019 13:34 Uhr

Jubiläum: Die NDR Talk Show wird 40 Jahre alt

Ein gutes, intensives Gespräch bereichert den Geist. Schon der Dichter Christian Morgenstern stellte fest: "Gespräch ist gegenseitige distanzierte Berührung". Die NDR Talk Show hat sich dieser Gesprächskultur verschrieben und pflegt sie alle zwei Wochen, seit 1979. Das 40-jährige Jubiläum einer Erfolgsgeschichte wird mit der Sendung am Freitag, 11. Oktober, um 22 Uhr im NDR Fernsehen gebührend gefeiert. Am 24. September wird die NDR Talk Show aus Hamburg erstmals auch im Ersten zu sehen sein. Das NDR Flaggschiff nimmt immer wieder Kurs auf Neues und bleibt dennoch sich und seinen vielen Fans treu.

Barbara und Hubertus moderieren seit 2008 zusammen

Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt - die beiden führen seit 2008 gemeinsam durch die Sendung - sind zwei Gastgeber, die nicht besser miteinander harmonieren könnten. Das strahlt aus: Ihre Gäste kommen gerne, denn hier geht es norddeutsch zu - ehrlich, authentisch, direkt. "Ein gutes Gespräch ist meiner Meinung nach nicht planbar und hat auch nichts mit besonders guter und gründlicher Vorbereitung zu tun. Vielmehr muss es einem gelingen, eine gute Stimmung zu kreieren, auf die sich sowohl der Gast als auch der Gastgeber einlassen und in die sich beide fallen lassen können und von deren Energie sie sich tragen lassen", erklärt Barbara Schöneberger aus ihrer Erfahrung. Die Energie kann aus Einfühlungsvermögen, Ernsthaftigkeit oder Humor entstehen, entscheidend ist, sich auf sein Gegenüber einzustellen, seine Geschichte einzufangen.

Highlights aus vier Jahrzehnten NDR Talk Show

Zur Jubiläumssendung im Oktober werden in der NDR Talk Show treue Wegbegleiterinnen und -begleiter wieder in den braunen Sesseln des Hamburger Studios Platz nehmen. Im Anschluss wird ab 0.15 Uhr mit der Sendung NDR Talk Show - Highlights aus 40 Jahren weiter gefeiert. Es wird ein Feuerwerk skurrilsten, lustigsten und bewegendsten Momente aus vier Jahrzehnten Talk-Geschichte.

Berührende Momente in der NDR Talk Show

Die Geschichten sind so verschieden wie die Menschen, die sie mitbringen. Große Namen haben in den 40 Jahren NDR Talk Show ebenso einen Platz gefunden wie die nicht-prominenten Gäste, die im Norden leben und von ihren Abenteuern, ihrem sozialen Engagement oder auch ihrer persönlichen Tragödie berichten. Das Leben in seiner ganzen Bandbreite ist vertreten, damals wie heute: In der Sendung entschuldigte sich Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff Ende der 80er-Jahre für seine Äußerung über CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, er sei "schlimmer als Goebbels". Freya Barschel sprach über den mysteriösen Tod ihres Mannes Uwe Barschel, ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

Internationale Gäste besuchten die NDR Talk Show

Die US-Schauspiel-Stars aus der Serie "Dallas", Linda Gray und Larry Hagman waren zu Gast und der Clown Jango Edwards zog sich einfach mal die Hose herunter. Heute gibt es weniger Skandale, dafür wird gezaubert, getanzt, gekostet - von Blättern und Baumrinden bis zu mitgebrachten Köstlichkeiten eingeladener Spitzenköche. Die Moderatoren initiieren und animieren. Politikerin Rita Süßmuth sollte mit einem Korken im Mund deutlich sprechen und Choreograf Jorge González brachte Hubertus Meyer-Burckhardt den perfekten Gang auf High Heels bei. Barbara Schöneberger steht ihm da in nichts nach, sang schon ein Duett mit Star-Tenor Rolando Villazón und ließ es mit dem viel zu früh gestorbenen "Knochenbrecher" Tamme Hanken auf dem Tisch in der Runde krachen.

Sängerin Vicky Leandros teilt sich mit Komiker Karl Dall mit zehn Besuchen in der NDR Talk Show Platz 4 der häufigsten Gäste. Die beiden Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Katja Riemann kamen jeweils 12 Mal und erreichen so gemeinsam Platz 3. Knapp übertroffen werden sie von Schauspieler, Produzent und Regisseur Til Schweiger, der insgesamt 13 Mal in der Sendung begrüßt wurde. Unangefochtener Spitzenreiter seit vielen Jahren ist der Kabarettist Mathias Richling auf Platz 1 mit beachtlichen 19 Auftritten in der NDR Talk Show.

