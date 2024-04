Stand: 23.04.2024 16:41 Uhr Gewinnen Sie Nele Neuhaus' "Monster"!

Am 26. April ist die Krimiautorin Nele Neuhaus in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen ein Exemplar ihres neuesten Kriminalromans "Monster".

Sie ist nicht nur die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands, sondern auch Ehren-Kriminalhauptkommissarin in Hessen: Nele Neuhaus. Erarbeitet hat sie sich das mit ihren beliebten Taunus-Krimis rund um das Ermittler-Duo Bodenstein und Kirchhoff, die sie seit bald 20 Jahren schreibt. Seit ihrem elften Lebensjahr lebt die gebürtige Münsteranerin Nele Neuhaus im Taunus. Ihren großen Durchbruch als Bestsellerautorin hat sie 2010 mit dem Titel "Schneewittchen muss sterben", mittlerweile werden ihre Bücher in 30 Ländern verlegt. In ihrem jüngsten Erfolgsroman "Monster" geht es um den Mord an einer 16-Jährigen und die falsche Verdächtigung eines abgelehnten Asylbewerbers. Nele Neuhaus schreibt nicht nur Krimis, sondern als leidenschaftliche Reiterin auch Pferde-Jugendbücher. Ob ihr zu Pferd die besten Ideen kommen und warum sich der Taunus für Kriminalgeschichten besonders gut eignet, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 30. April, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

