Stand: 15.10.2022 13:30 Uhr Gewinnen Sie die Autobiografie von Mary Roos!

Am 21. Oktober ist Mary Roos in der NDR Talk Show zu Gast. Wir verlosen sechs Exemplare ihrer Autobiografie "Aufrecht geh'n. Mein liederliches Leben".

Mary Roos gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen der deutschen Musikszene. Bereits als junges Mädchen trat sie in Bingen am Rhein vor den Gästen im elterlichen Hotel auf. Der große Erfolg kam dann Anfang der siebziger Jahre mit Hits wie "Arizona Man", "Hamburg im Regen" oder "Nur die Liebe lässt uns leben". Auch im Ausland machte sie sich einen Namen. Besonders die Menschen in Frankreich lieben sie, sie veröffentlichte französischsprachige Alben und trat im Pariser "Olympia" auf. Als Sängerin hat sie sich mittlerweile zurückgezogen, doch mit ihrem Kollegen und Freund Wolfgang Trepper tritt die 73-Jährige weiter mit ihren erfolgreichen Comedyprogrammen auf. "Aufrecht geh'n" ist nicht nur der Titel einer ihrer erfolgreichsten Songs, sondern auch ihr Lebensmotto und der Titel ihrer Autobiografie, die im Oktober erscheint. In der NDR Talk Show erzählt sie aus ihrem Leben und verrät, was sie heutzutage umtreibt.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 25. Oktober, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 21.10.2022 | 22:00 Uhr