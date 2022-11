Stand: 11.11.2022 18:30 Uhr Gewinnen Sie den Bestseller von Prof. Dr. Mojib Latif!

Am 11. November ist der Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen fünf Exemplare seines Bestsellers "Countdown. Unsere Zeit läuft ab - was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können".

Seit Jahren warnt er vor den Folgen des Klimawandels: Hochschulprofessor, Meteorologe und Klimaforscher Prof Dr. Mojib Latif. Er ist ein scharfer Kritiker der derzeit im ägyptischen Scharm el Scheich stattfindenden Weltklimakonferenz. Denn angesichts des weltweit explodierenden CO2-Ausstoßes sei das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mehr erreichbar. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf, den Klimawandel doch noch in den Griff zu bekommen. Der 68-jährige Wissenschaftler, der in Hamburg als Sohn pakistanischer Eltern geboren wurde und in Kiel am Helmholtz -Zentrum für Ozeanforschung tätig ist, ist zudem seit Anfang des Jahres Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. In der NDR Talk Show erklärt er, warum er nicht zur Klimakonferenz nach Ägypten gefahren ist und was er von den militanten Klimaaktivisten hält.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 15. November, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 11.11.2022 | 22:00 Uhr